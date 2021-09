Lượt đầu vòng bảng Champions League: Bay cao cùng C.Ronaldo

Dân trí Man Utd có thể hưởng lợi từ cú hích C.Ronaldo ngay cả khi cầu thủ này chưa chắc ra sân trong trận đấu với Young Boys. Trong khi đó, hai kỳ phùng địch thủ là Barcelona và Bayern Munich sẽ gặp nhau.

Lịch thi đấu loạt trận mở màn vòng bảng Champions League: 23h45 ngày 14/9 Young Boys - Man Utd (bảng F) Sevilla - Salzburg (bảng G) 02h00 ngày 15/9 Barcelona - Bayern Munich (bảng E) Dinamo Kiev - Benfica (bảng E) Villarreal - Atalanta (bảng F) Lille - Wolfsburg (bảng G) Chelsea - Zenit (bảng H) Malmo - Juventus (bảng H) Besiktas - Dortmund (bảng C) Sheriff - Shakhtar Donetsk (bảng D) 02h00 ngày 16/9 Man City - Leipzig (bảng A) Club Brugge - PSG (bảng A) Atletico Madrid - Porto (bảng B) Liverpool - AC Milan (bảng B) Sporting Lisbon - Ajax (bảng C) Inter - Real Madrid (bảng D)

Man Utd đang sống trong những tháng tươi đẹp sau khi C.Ronaldo trở lại "mái nhà xưa" Old Trafford. Cuối tuần qua, CR7 đã có màn ra mắt hoàn hảo khi lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 trước Newcastle.

Thế nhưng, giá trị của C.Ronaldo không nằm ở hai bàn thắng ấy. Điều quan trọng hơn cả là Man Utd đang hưởng lợi từ hiệu ứng mà cầu thủ này mang lại. Trong bầu không khí chiến thắng ở Old Trafford, người ta thấy Bruno Fernandes thể hiện sự tự tin bằng siêu phẩm, Pogba đã có hai đường kiến tạo thành bàn, ngay cả cầu thủ "tưởng chừng bỏ đi" như Lingard cũng lập công.

Man Utd có thể hưởng lợi nhờ cú hích mang tên C.Ronaldo.

C.Ronaldo mang trong mình "ADN chiến thắng", điều mà Man Utd còn thiếu nhiều năm qua. Giờ đây, thứ năng lượng tích cực của CR7 đang dần lan tỏa và mang tới động lực lớn ở Man Utd.

Thực tế, Young Boys cũng không phải là đối thủ mạnh. Bởi lẽ đó, Man Utd cũng chưa chắc cần tung ra sân C.Ronaldo. Vì lẽ đó, HLV Solskjaer cũng không giấu giếm việc để siêu sao người Bồ Đào Nha dự bị.

Thực tế, C.Ronaldo đã bước sang tuổi 36 và không thể ra sân trong mọi trận đấu. Thay vào đó, Mason Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba, Maguire… mới là nhân tố quyết định thành bại của Man Utd. Do đó, việc lan tỏa nguồn năng lượng tích cực từ C.Ronaldo tới những cầu thủ này là điều cần thiết.

Cũng ở vòng mở màn Champions League, những người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc thư hùng đầy duyên nợ giữa Barcelona và Bayern Munich. Nhắc tới cặp đấu này, người ta sẽ nhớ ngay tới chiến thắng 8-2 của Bayern Munich trước Barcelona vào năm 2020. Tới nay, đó vẫn là vết nhơ trong lịch sử Barcelona.

Đội bóng xứ Catalan đang xây dựng triều đại mới. Ở đó, họ không còn ngôi sao số một là Lionel Messi. Giờ đây, HLV Koeman đang có hơi hướm xây dựng CLB theo hướng Hà Lan truyền thống với những nhân tố quan trọng như Frankie De Jong, Depay (và tiền đạo dự bị Luuk De Jong).

Trong khi đó, Bayern Munich cũng có sự thay đổi khi HLV Hansi Flick đã chuyển sang dẫn dắt đội tuyển Đức. Thay vào đó, vị tướng trẻ Julian Nagelsmann đã dẫn dắt đội bóng. "Hùm xám" hy vọng làn gió mới từ Nagelsmann có thể mang tới sự chuyển biến tích cực ở đội bóng.

Barcelona có lợi thế sân nhà Nou Camp ở trận đấu này. Tại đây, họ đã giành chiến thắng trước Bayern Munich ở các năm 2009 và 2015. Trong cả hai lần này, Los Blaugrana đều giành chức vô địch Champions League.

Một đội bóng khác của Tây Ban Nha là Real Madrid sẽ có chuyến làm khách tới sân của Inter. Ở mùa giải trước, Los Blancos đã giành chiến thắng trong cả hai trận gặp đối thủ này. Điều đó góp phần giúp họ vượt qua vòng bảng.

Tuy nhiên, ở thời điểm này, Inter đã thay đổi khá nhiều. Họ đã giành chiến thắng vô địch Serie A, rồi chia tay HLV Conte và các trụ cột như Lukaku, Hakimi. Ở chiều ngược lại, họ đã đón HLV Simone Inzaghi, Calhanoglu, Dzeko, Denzel Dumfries Joaquín Correa. Nếu so với mùa giải trước, Nerazzurri ở mùa này mang nhiều chất tấn công hơn. HLV Inzaghi là người có khá nhiều ý tưởng tấn công thú vị.

Real Madrid cũng chia tay HLV Zidane để mời trở lại HLV Ancelotti. Nhìn chung, đội hình CLB không có nhiều xáo trộn khi chỉ đón thêm một tân binh là Camavinga.

Inter tái đấu Real Madrid khi nằm chung bảng giống như mùa giải trước.

Ở trận đấu khác, Liverpool và AC Milan sẽ tái hiện lại trận chung kết Champions League 2005 và 2007. So với thời điểm ấy, AC Milan không còn là chính mình nhưng lại đang có bước phát triển nhờ thế hệ trẻ trong tay HLV Pioli. Đây mới là lần đầu tiên Rossoneri trở lại đấu trường số 1 châu Âu cấp CLB kể từ mùa 2013/14.

Liverpool lại đi vào trạng thái ổn định hơn. Đội hình của The Kop thời điểm này không có sự khác biệt nhiều so với khi họ lên ngôi ở mùa giải 2018/19. Do đó, đội bóng nước Anh đang được đánh giá cao hơn.

H.Long