Lượt 4 vòng bảng Champions League: Chờ 4 tấm vé sớm

Maguire, Onana rực sáng, Man Utd thắng nhẹ Copenhagen

Sau ba lượt đấu ở vòng bảng Champions League, 4 đội bóng là Bayern Munich (bảng A), Real Madrid (bảng C), Man City (bảng G) và Barcelona (bảng H) đều có thành tích toàn thắng. Họ đứng trước cơ hội giành vé đi tiếp ngay ở lượt đấu thứ 4.

Ở bảng A, Bayern Munich đang có 9 điểm tuyệt đối, bỏ xa hơn đội xếp sau là Galatasaray (4 điểm) và Man Utd (3 điểm). Do đó, chỉ cần giành chiến thắng trước Galatasaray tại sân nhà Allianz Arena, "Hùm xám" sẽ sớm ghi danh vào vòng 1/8. Tinh thần của đoàn quân HLV Tuchel rất cao sau chiến thắng 4-0 trước Dortmund ở Bundesliga cuối tuần qua.

Trong khi đó, Man Utd cần tận dụng trận đấu với đội yếu nhất bảng là Copenhagen để vượt lên. Ở trận lượt đi, họ đã thắng may mắn với tỷ số 1-0 trước đội bóng Đan Mạch trên sân nhà. Chuyến hành quân tới Bắc Âu hứa hẹn sẽ gian nan với thầy trò HLV Ten Hag.

Trong thời gian qua, Man Utd vẫn chưa thi đấu thuyết phục, kể cả chiến thắng 1-0 trước Fulham ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua cũng khá may mắn.

Ở bảng C, Real Madrid vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ Braga, Union Berlin và Napoli. Họ đang hơn đội xếp thứ ba là Braga 6 điểm. Do đó, chỉ cần giành kết quả hòa trong trận tái đấu với đội bóng Bồ Đào Nha, Los Blancos sẽ giành vé đi tiếp. Napoli sẽ chạm tay vào tấm vé nếu thắng Union Berlin.

Ở bảng G, Man City cũng có 9 điểm và hơn đội xếp thứ ba là Young Boys 8 điểm. Do đó, nhiệm vụ của thầy trò HLV Pep Guardiola khá dễ dàng khi chỉ cần hòa Young Boys là giành vé đi tiếp. Nhưng đương nhiên, họ sẽ không ra sân với mục tiêu giành trận hòa trước đội bóng yếu của Thụy Sĩ.

Tình hình tương tự với Barcelona ở bảng H. Họ đang có 9 điểm và hơn đội xếp thứ ba là Shakhtar Donetsk. Los Blaugrana chỉ giành 1 điểm trong trận đấu với đại diện Ukraine ở lượt về là giành vé vào vòng 1/8.

Rõ ràng, những nhiệm vụ trên khá đơn giản với 4 đội bóng Man City, Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich. Việc họ sớm giành vé đi tiếp được dự đoán từ trước.

Trong khi đó, ở bảng F, cuộc đua giữa 4 đội bóng PSG, Dortmund, Newcastle và AC Milan rất căng thẳng. PSG dẫn đầu bảng với 6 điểm, tiếp theo là Newcastle (4 điểm), Dortmund (4 điểm) và AC Milan (2 điểm).

Lượt trận thứ 4 ở bảng đấu này với hai cặp đấu AC Milan - PSG và Dortmund - Newcastle có ý nghĩa quan trọng khi định đoạt cục diện bảng đấu.

Nếu AC Milan thắng PSG, còn cặp đấu giữa Newcastle và Dortmund có kết quả hòa thì khi ấy, 4 đội bóng ở bảng tử thần chỉ có cách biệt 1 điểm. Ở chiều ngược lại, lượt trận thứ 4 hoàn toàn có thể chứng kiến màn tách top ở bảng đấu này. Nếu thua PSG, AC Milan không còn nhiều hy vọng đi tiếp.

Ở bảng B, Arsenal sẽ trở về sân nhà để đối đầu với Sevilla. Trong trận lượt đi, "Pháo thủ" đã giành chiến thắng quý giá với tỷ số 2-1 trên sân đối thủ này. Một chiến thắng tại Emirates có thể giúp thầy trò HLV Arteta tiến bước dài trong hành trình giành vé đi tiếp. Sau 3 lượt đấu, Arsenal dẫn đầu bảng đấu với 6 điểm. Tiếp theo là Lens (5 điểm), Sevilla (2 điểm) và PSV (2 điểm).

