Măng Đen Ultra Trail by LiveSpo - Cuộc đua địa hình mới đầy hứa hẹn

Măng Đen Ultra Trail by LiveSpo 2025 là giải chạy địa hình cự ly siêu dài đầu tiên tại Măng Đen, được diễn ra từ ngày 14/2 đến ngày 16/2. Được tổ chức tại địa điểm được yêu thích bởi thiên nhiên, khí hậu, văn hóa và con người, Măng Đen Ultra Trail 2025 by LiveSpo dự kiến thu hút trên 2.200 vận động viên gồm cả trong nước và quốc tế.

Giải chạy được tổ chức với các cự ly chạy 5km, 15km, 25km, 35km, 50km, 75km và 100km.

Trong đó, tại chợ đêm Măng Đen, vận động viên tham gia cự ly 100km sẽ xuất phát từ ngày 14/2, vận động viên ở các cự ly còn lại xuất phát từ ngày 15/2. Ngoài cuộc đua địa hình, các hoạt động như tổ chức gian hàng các nhãn hiệu thể thao, chợ phiên ẩm thực, khu mua sắm sản phẩm địa phương cũng được ban tổ chức triển khai, mang đến những trải nghiệm đáng mong chờ dành riêng cho vận động viên tham gia năm nay.

LiveSpo COLON - Giải pháp chăm sóc sức khỏe an toàn, hiệu quả cho vận động viên

Trở thành nhà tài trợ chính của Măng Đen Ultra Trail by LiveSpo 2025, LiveSpo tiếp tục đồng hành, mang đến LiveSpo COLON - thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ các vận động viên có một chặng đua trọn vẹn.

LiveSpo COLON là bào tử lợi khuẩn hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và triệu chứng rối loạn tiêu hóa cho các vận động viên có ruột khỏe, yên tâm trọn đường chạy.

LiveSpo là nhà tài trợ chính của Măng Đen Ultra Trail by LiveSpo 2025.

Khi băng qua những cánh rừng thông trong tiết lạnh của đầu xuân, khám phá những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp xanh rờn, chinh phục những con dốc tuyệt đẹp, thật đáng tiếc nếu các vận động viên gặp phải các vấn đề không mong muốn dẫn đến DNF (không hoàn thành cuộc thi).

Các nguyên nhân khiến vận động viên phải bỏ cuộc giữa chừng có thể kể đến điều kiện ngoại cảnh khó khăn ở vùng núi, mối nguy hiểm đến từ việc không chuẩn bị đủ vật dụng phòng thân, thiếu sức khỏe hoặc mất tinh thần, ý chí trên đường chạy. Những thử thách của bộ môn chạy địa hình đòi hỏi các vận động viên phải nhận thức đầy đủ về mọi trường hợp xấu mà bản thân có thể gặp phải trên đường chạy, từ đó trang bị tinh thần và thể lực thật tốt, cùng với các giải pháp bảo vệ sức khỏe để có thể trải nghiệm đường đua trọn vẹn và về đích.

Các vận động viên nhận LiveSpo COLON miễn phí tại giải chạy VietNam Mountain Marathon 2024 (Ảnh: LiveSpo Pharma).

Một trong các vấn đề sức khỏe vận động viên thường gặp trên đường chạy là tiêu hóa kém, bao gồm các biểu hiện như đau bụng, đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu, bụng dạ bất ổn.

Các triệu chứng kể trên có thể bắt nguồn từ tâm lý căng thẳng của vận động viên, hoặc do hệ tiêu hóa kém, loạn khuẩn đường ruột do vô tình ăn phải đồ ăn nhiễm khuẩn trên đường, nạp quá nhiều thực phẩm hấp thụ nhanh, gel năng lượng trên đường trail. Các vấn đề tiêu hóa đôi khi không quá nghiêm trọng nhưng có thể khiến cuộc đua của vận động viên bị gián đoạn, gây mất tập trung và có thể không hoàn thành đường đua.

LiveSpo COLON được chứng minh an toàn, hiệu quả nhanh và không có tác dụng phụ, giúp hạn chế tối đa các vấn đề về tiêu hóa do căng thẳng, ăn uống khó tiêu để các vận động viên an tâm chạy đường dài.

"Quan trọng hàng đầu - LiveSpo COLON - sản phẩm lợi khuẩn đã theo chân runners trên suốt cung đường đua. Trong những cuộc đua, LiveSpo đã thể hiện vai trò giúp quá trình tiêu hóa dễ dàng hơn, xử lý các tình huống tiêu chảy, đầy hơi của VĐV khi nạp quá nhiều gel và thực phẩm khác", một thành viên của câu lạc bộ Vietnam Ultra Trail (VUT) chia sẻ.

Tại Măng Đen Ultra Trail by LiveSpo 2025, LiveSpo có mặt tại gian hàng và các điểm tiếp sức dọc đường chạy, giúp vận động viên tận hưởng trọn vẹn những chặng đua qua những rừng thông và rừng nguyên sinh hùng vĩ, đẹp đẽ tại Măng Đen. Cùng với LiveSpo COLON, LiveSpo đồng hành cùng xu hướng chăm sóc sức khỏe bền vững trong cộng đồng.