Liverpool mang "sự giận dữ" tới chiến đấu với Man Utd

Dân trí Liverpool hẳn rất không vui với những gì Man Utd làm trong những ngày gần đây. Đội bóng vùng Merseyside sẽ làm khách trên sân Old Trafford vào rạng sáng mai trong trận đấu bù ở vòng 34 Premier League.

*2h15, 14/5/2021, SVĐ Old Trafford, đá bù vòng 34 Premier League.

Liverpool hẳn đang không cảm thấy vui vẻ chút nào với người hâm mộ Man Utd và cả đội bóng thành Manchester. Đầu tiên, 10 ngày trước, người hâm mộ của "Quỷ đỏ" biểu tình khiến trận đấu ở vòng 34 Premier League bị hoãn lại. Khi ấy, Liverpool đã tới Manchester sẵn sàng thi đấu nhưng buộc phải quay về.

Không chỉ "tốn công, tốn sức" cho chuyến đi ấy, Liverpool còn phải đối diện với lịch thi đấu dày đặc hơn, bởi khoảng thời gian tới khi kết thúc mùa giải cũng không còn nhiều, nên rất khó xếp lịch đấu bù. Tất nhiên, với một đội bóng không còn thi đấu ở đấu trường nào khác ngoài Premier League như Liverpool thì điều này không ảnh hưởng lớn.

Người hâm mộ Man Utd biểu tình phản đối giới chủ đội bóng gây ảnh hưởng tới Liverpool.

Tuy nhiên, với Man Utd lại bị ảnh hưởng quá lớn, vô tình việc người hâm mộ đội bóng thành Manchester biểu tình mở đầu cho chuỗi domino "khó chịu" từ Man Utd làm Liverpool "sôi máu". Do Man Utd vẫn thi đấu ở Europa League nên ban tổ chức Premier League buộc phải xếp trận đấu bù vào tuần này, họ đã chọn ngày 14/5 và như thế Man Utd phải thi đấu 4 trận trong 10 ngày.

Những tưởng lịch thi đấu dày đặc của Man Utd sẽ làm khó đội bóng này và Liverpool được hưởng lợi, nhưng không phải như vậy. Trước khi thi đấu với Liverpool hai ngày, Man Utd phải thi đấu với Leicester. Do Man Utd hoàn thành mục tiêu trong top 4 sau trận đấu với Aston Villa nên huấn luyện viên Solskjaer mạnh dạn sử dụng đội hình với đa phần cầu thủ dự bị ở trận đấu với Leicester. Đó là cách ông dùng để tránh cho học trò gặp chấn thương.

Tuy nhiên, vì Man Utd không thi đấu với đội hình mạnh nhất nên họ lép vế hoàn toàn trước Leicester, kết quả "Bầy cáo" thắng 2-1 tại Old Trafford. Sẽ chẳng sao nếu chiến thắng của Leicester không ảnh hưởng trực tiếp tới Liverpool. Leicester trước trận đấu với Man Utd đang đứng thứ 4 với 63 điểm, họ là đối thủ lớn của Liverpool trong cuộc đua top 4. Chiến thắng trước Man Utd đồng nghĩa Leicester hơn Liverpool 9 điểm và tiến xa hơn một bước trên con đường ở lại top 4 khi mùa giải hạ màn.

Man Utd đã thua Leicester.

"Giúp" Leicester, nhưng Man Utd có giúp Liverpool cho "công bằng" hay không? Chắc chắn không, Man Utd đá vì mục đích của họ không vì Leicester hay Liverpool nên họ sẽ không quan tâm tới việc đối thủ thay đổi vị thế như thế nào.

Man Utd có sử dụng đội hình yếu ớt như hai ngày trước để đối đầu với Liverpool không? Có lẽ không, bởi việc bắt một đội hình thi đấu liên tục chỉ sau 48 giờ sẽ không hợp lý. Trong khi đó, nhiều cầu thủ chính của Man Utd đang sung sức sau khi được nghỉ trận đấu vừa qua. Vì thế, về mặt sức khỏe, duy trì phong độ cho cầu thủ, Man Utd sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất để tiếp Liverpool.

Xét về mặt danh dự, Man Utd cũng sẽ phải bung sức thi đấu với Liverpool. Mặc dù có thể kết quả trận đấu này không thật sự quan trọng với thầy trò Solskjaer, nhưng với danh dự đội bóng và trong suy nghĩ của người hâm mộ, Man Utd thua ai thì thua nhưng không thể thua Liverpool. Vì thế Man Utd sẽ phải chiến đấu bằng 100% sức lực.

Liverpool đang đứng trước nguy cơ không được dự Champions League mùa tới.

Chấn thương của Maguire khiến đội trưởng của "Quỷ đỏ" không thể ra sân ở trận đấu đêm nay, trong khi bên phía Liverpool những ca chấn thương dài hạn như Matip, Gomez, Van Dijk và cả đội trưởng Henderson và tiền đạo Origi cũng không thể góp mặt với lý do chấn thương. Những sự vắng mặt này không mới, nên Liverpool vẫn có lực lượng như ở trận thắng 2-0 trước Southampton cuối tuần qua.

So với Man Utd, Liverpool cần chiến thắng hơn vì nếu không thể thắng Man Utd, cơ hội chen chân vào top 4 của Liverpool sẽ bị hẹp lại đáng kể. Tuy nhiên, thắng trước Man Utd thi đấu với đội hình tốt nhất, tại Old Trafford vào thời điểm này không hề dễ dàng. Đó là điều khiến người hâm mộ Liverpool phải lo lắng. Vậy nên ở Old Trafford đêm nay, hoặc sẽ có một Liverpool hả hê khi trút được toàn bộ sự tức giận lên phía "Quỷ đỏ", hoặc có một Liverpool khắc sâu thêm sự thù địch.

Đội hình ra sân dự kiến

Man Utd: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Shaw; Fred, McTominay; Rashford, Fernandes, Pogba; Cavani.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Williams, Robertson; Fabinho, Thiago, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane

Hạo Minh