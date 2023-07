Liverpool kích nổ "bom tấn" trị giá 60 triệu bảng

Theo tờ Dailymail, ban lãnh đạo của Liverpool đã thông báo với CLB Leipzig về việc họ sẽ kích hoạt điều khoản giải phóng của Dominik Szoboszlai với giá 60 triệu bảng. Trước đó, đội chủ sân Anfield chốt xong thỏa thuận cá nhân với tiền vệ người Hungary.

Liverpool quyết đoán khi kích hoạt điều khoản giải phóng 60 triệu bảng của Szoboszlai tại Leipzig (Ảnh: Getty).

Szoboszlai đã có 32 lần khoác áo tuyển Hungary và được một số CLB hàng đầu châu Âu theo dõi, nhưng Liverpool đã quyết định chơi lớn để có được chữ ký của tiền vệ 22 tuổi.

Ở mùa giải trước, Szoboszlai đóng góp 10 bàn thắng và 11 pha kiến tạo cho Leipzig. Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ giữa hai bên đã hoàn tất.

Szoboszlai trở thành tân binh thứ hai của "Lữ đoàn đỏ" ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2023. Trước đó đội chủ sân Anfield chiêu mộ thành công Mac Allister từ Brighton với mức giá 35 triệu bảng.

Mac Allister cùng Szoboszlai hứa hẹn giúp nâng cấp hàng tiền vệ Liverpool. Sau mùa 2022/23, đội The Kop lần lượt chia tay các tiền vệ kỳ cựu James Milner, Naby Keita và Oxlade-Chamberlain nên cần người thay thế. Tiền đạo Roberto Firmino cũng rời Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do.

Milner đã trải qua 8 mùa giải ở Liverpool, ra sân 332 lần, trong khi Firmino có 362 lần ra sân. Keita đã ra sân 129 trận sau 5 mùa giải kể từ khi gia nhập từ Leipzig, trong khi Oxlade-Chamberlain vật lộn với chấn thương vẫn có 146 ra sân.