Lewandowski và Haaland lập thêm kỷ lục ở vòng cuối Bundesliga

Dân trí Chiến thắng 5-2 của Bayern Munich trước Union Berlin đã giúp Lewandowski phá kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Gerd Muller. Haaland cũng lập nên kỷ lục khác cùng Dortmund.

Kết quả chung cuộc Bundesliga 2020/21 Vô địch: Bayern Munich Dự Champions League: Bayern, Leipzig, Dortmund, Wolfsburg Dự Europa League: Eintracht Frankfurt, Leverkusen Dự Europa Conference League: Union Berlin Đá play-off: Cologne Xuống hạng: Bremen, Schalke

Bayern Munich sau khi dẫn Augsburg 4-0 đã tỏ ra chủ quan và để cho đối phương vốn chẳng còn động lực gỡ lại 2 bàn. Đúng vào phút cuối cùng, tiền đạo Robert Lewandowski của họ mới ghi tên mình lên bảng tỷ số để xô đổ kỷ lục ghi 40 bàn một mùa ở Bundesliga do huyền thoại Gerd Muller thiết lập năm 1972.

Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, Dortmund với lợi thế sân nhà đã hạ Bayer Leverkusen 3-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Erling Haaland cùng pha lập công của đội trưởng Marco Reus. Cú đúp trên giúp Haaland cán mốc 41 bàn ở mọi đấu trường mùa này, một kỷ lục mới ở Dortmund.

Lewandowski xô đổ kỷ lục ghi bàn của Gerd Muller tại Bundesliga.

Do Bayern Munich đã sớm bảo vệ thành công ngôi vô địch, trong khi cả Leipzig, Dortmund vs Wolfsburg đều yên tâm cán đích trong top 4, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào suất dự Europa League cuối cùng và nhóm xuống hạng, nơi cả Bielefield, Cologne và Bremen đều chưa an toàn.

Màn so tài giữa Bremen và M'gladbach chính là cặp đấu đáng xem nhất do cả hai đội đều có lý do để quyết tâm giành chiến thắng. Nếu như M'Gladbach nuôi hy vọng giành vé dự Europa League mùa sau thì Bremen cũng cần một chiến thắng để ít nhất có suất đá play-off trụ hạng.

Tuy có lợi thế được chơi trên sân nhà, Bremen lại chơi rất bạc nhược khi để cho M'gladbach dẫn trước đến 4-0 sau những pha lập công của Lars Stindl (3'), Marcus Thuram (52'), Ramy Bensebaini (58') và Florian Neuhaus (67').

Mãi đến khi trận đấu bước vào 10 phút cuối, Milot Rashica và Niclas Fuellkrug mới lần lượt gỡ lại cho Bremen 2 bàn, nhưng chừng đó không đủ giúp đội chủ nhà tránh được thất bại.

Haaland đã có 41 bàn thắng cho Dortmund ở mùa giải năm nay.

Đáng nói ở chỗ, ngay cả khi Bremen có thua thì họ vẫn xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng trong trường hợp kẻ bám đuổi Cologne không thắng nổi Schalke đã chắc chắn xuống hạng từ lâu. Mong muốn của Bremen suýt trở thành hiện thực khi Cologne để cho Schalke cầm hòa 0-0 đến tận phút 86.

May cho đội chủ nhà là trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, Sebastiaan Bornauw đã ghi được bàn thắng quý như vàng vừa đủ giúp Cologne vượt qua Bremen với 2 điểm nhiều hơn (31 so với 33).

Với việc Bielefield tự quyết định được số phận của mình khi xuất sắc đánh bại Stuttgart 2-0 trên sân khách, Bremen đành ngậm ngùi theo chân Schalke xuống hạng, còn Cologne có thể ở lại Bundesliga nếu thắng trận play-off.

Thùy Anh