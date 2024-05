Khởi tranh giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2024

Phát biểu tại họp báo, nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Ủy viên Hội đồng Đội T.Ư - Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ - Trưởng Ban tổ chức (BTC) cho biết: "Nhiều cầu thủ tài năng được phát hiện từ giải đấu này đã trưởng thành và thành danh, có những đóng góp đáng kể cho nền bóng đá nước nhà. Đó cũng là niềm tự hào của những người tổ chức.

Năm nay, có 38 đội bóng tham gia giải, điều đó chứng tỏ bóng đá trẻ ở Việt Nam ngày càng được quan tâm và phát triển". Thay mặt BTC, chúng tôi trân trọng cảm ơn Công ty Yamaha Việt Nam - Nhà tài trợ cho Giải Bóng đá U13 toàn quốc trong suốt hơn 20 năm. Đồng thời, Trưởng BTC Giải cũng dành lời cảm ơn đến các tỉnh, thành phố đã ủng hộ nhiệt tình, đăng cai vòng loại và chung kết của giải đấu.

Diễn ra từ ngày 05/6 đến 22/6 năm 2024, giải đấu năm nay có sự góp mặt của 38 đội bóng Thiếu niên (U13) đến từ 30 tỉnh/thành là: Điện Biên, Phú Thọ, Bắc Giang, Luxury Hạ Long, Hà Nội, Công An Hà Nội, CLB bóng đá Hà Nội, Thể Công Viettel, Bắc Ninh, HADUWACO Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Đông Á Thanh Hóa, T&T VSH, Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Huế, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, LP Bank Hoàng Anh Gia Lai, PVF-CAND, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nam Việt, CLB Gia Định, Luxcom Ngọc Hùng, Navy Phú Nhuận - TPHCM, TPHCM, Liên đoàn bóng đá TPHCM, VES Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Cần Thơ, Long An, Văn Tâm Đồng Nai.

Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc thuộc hệ thống thi đấu quốc gia đã được tổ chức thành công trong 27 năm qua. Giải đấu đã nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Nhà nước, người hâm mộ trên toàn quốc, đồng thời là sự kiện thể thao bổ ích dành cho các em thiếu niên.

Đây cũng là cái nôi nuôi dưỡng niềm say mê trái bóng tròn cho nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc hiện nay như: Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Tuấn Hải, Hoàng Đức, Đức Chiến, Nhâm Mạnh Dũng...

Giải đấu có chất lượng chuyên môn cao giúp các cầu thủ nhỏ tuổi có cơ hội rèn luyện, bồi đắp tình yêu bóng đá, phát hiện ra những nhân tố tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của nền bóng đá Việt Nam trong tương lai.