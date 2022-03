Khởi động giải Marathon TPHCM 2022

Theo thông tin từ Ban tổ chức (BTC) giải Marathon TPHCM 2022, đây là chiếc huy chương mạ vàng 24k đầu tiên dành cho nhà vô địch tại một giải marathon được tổ chức tại Việt Nam.

Giải đấu mang tên chính thức là "Giải Salonpas HCMC Marathon lần thứ 9", với sự tham gia của hơn 8.000 VĐV từ khắp nơi về dự giải.

Giải Marathon TPHCM sẽ diễn ra vào tháng tới, giúp các VĐV chuẩn bị cho SEA Games 31 (Ảnh: HCMC Marathon).

Giải lần thứ 9 này cũng tiếp nối hành trình 30 năm phát triển phong trào marathon (1992 - 2022) tại Việt Nam. Thế nên, chiếc huy chương mạ vàng 24k lần đầu tiên được trao, sẽ là điểm nhấn khiến vinh quang ở cuối vạch đích đường đua này trở nên hấp dẫn hơn.

Giải Marathon TPHCM năm 2022, giải đấu còn là nơi các VĐV kiểm tra phong độ trước SEA Games 31, được tổ chức vào tháng 5 trên sân nhà.

Giải sẽ có các nội dung nam và nữ, thuộc các hạng mục chuyên nghiệp và phong trào, mang theo thông điệp One as One (chúng ra là một), là lời nhắn nhủ về tinh thần đồng đội mà giải mang lại.

Các cự ly mà các VĐV sẽ tham gia tại giải năm nay gồm marathon (42,195km), bán marathon (21km), 10km và 5km. Ngoài ra còn có hoạt động chạy cho vui của các bé từ 3 - 10 tuổi, ở các cự ly 1,5km và 500m.