Jude Bellingham: Số 10 tái sinh và thời thế tạo Quả bóng vàng

Jude Bellingham, một cầu thủ 20 tuổi người Anh, đang tạo nên hiện tượng kỳ vĩ tại Tây Ban Nha trong màu áo đội bóng Hoàng gia Real Madrid.

Lịch sử hào hùng của Real Madrid được viết bằng những thương vụ kinh điển. Đầu tiên là vụ chuyển nhượng nhuốm màu huyền bí với "mũi tên bạc" Alfredo Di Stefano. Đáng ra Di Stefano đã khoác áo Barcelona nếu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không chen ngang.

Sau hàng loạt tranh chấp, rốt cuộc Barca bán một nửa quyền sở hữu trung phong toàn năng này cho đại kình địch. Từ đó, với "mũi tên bạc" sắm vai thủ lĩnh, Real Madrid giành liên tiếp 5 chức vô địch C1 (tiền thân của Champions League).

Đến đầu thập niên 2000, Chủ tịch Florentino Perez khuynh đảo thị trường chuyển nhượng bằng chiến lược xây dựng Galacticos (Dải thiên hà). Mở đầu bằng thương vụ kinh thiên động địa mang tên Luis Figo, biểu tượng mới của đại kình địch Barcelona.

Tiếp đến, mỗi năm một ngôi sao, Santiago Bernabeu lần lượt đón Zinedine Zidane, Ronaldo và David Beckham. Các madridista (cổ động viên Real Madrid) giai đoạn này có được diễm phúc độc nhất là được tận hưởng những tài năng tinh túy nhất của cả một thế hệ túc cầu.

Cuối thập niên 2000, "bố già" Perez đánh dấu sự trở lại trong nhiệm kỳ Chủ tịch Real Madrid thứ hai bằng "bom tấn" C.Ronaldo từ Man Utd. Ngoài siêu sao người Bồ Đào Nha còn có thể kể đến các "vì tinh tú" lần lượt thắp sáng bầu trời Madrid, đáng kể như Karim Benzema, Luka Modric, Gareth Bale...

Nhờ hàng loạt bản hợp đồng đắt giá, hiệu quả trong nhiều năm liền, Real Madrid không chỉ kiên cường đối chọi với Barcelona trong giai đoạn thành công nhất lịch sử, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn vươn lên tái lập vị thế thống trị tại đấu trường châu Âu, với 5 chức vô địch Champions League, bao gồm 3 lần đăng quang liên tiếp.

Kỷ nguyên thành công này tưởng chừng khép lại khi lần lượt C.Ronaldo, Gareth Bale và mới đây nhất, vào mùa hè 2023 vừa qua, Karim Benzema rời đi.

Nếu Bale chỉ tỏa sáng trong vài khoảnh khắc thì C.Ronaldo và Benzema là những ngôi sao mang tính biểu tượng, là thủ lĩnh của hàng công Real Madrid trong hơn chục năm liền. Hơn 800 pha lập công là thống kê biết nói về giá trị và ảnh hưởng của bộ đôi này tại Santiago Bernabeu.

Kylian Mbappe, ngôi sao số một của bóng đá Pháp, tài năng được đánh giá cao nhất trong vài năm qua giai đoạn hậu kỷ nguyên Lioenel Messi - Cristiano Ronaldo, được kỳ vọng sẽ là ngôi sao mới của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, Mbappe không đến Madrid và bị xem là tráo trở. Rốt cuộc, thương vụ bom tấn được Real Madrid thực hiện trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua là Jude Bellingham.

Gương mặt còn khá non trẻ và lạ lẫm này trưởng thành từ lò Birmingham (Anh), gia nhập Dortmund vào năm 2020 với mức phí chuyển nhượng 27 triệu euro, kỷ lục thế giới đối với cầu thủ dưới 18 tuổi. Chỉ 3 năm sau, ở tuổi 20, Bellingham gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với giá 103 triệu euro chưa kể phụ phí.

Chỉ cần nhìn vào số tiền các đội bóng chi ra thực tế cũng đủ thấy giá trị và tiềm năng của cầu thủ người Anh. Nhưng điều đáng nói hơn nữa, Bellingham chứng minh anh đáng giá tới từng xu và thậm chí là món hời lớn chỉ sau vài tháng chơi cho Real Madrid.

Chỉ sau 14 lần ra sân trong màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Bellingham đã tạo nên cơn sốt với 13 bàn thắng và 3 pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Hiệu suất ghi bàn của Bellingham cao hơn cả C.Ronaldo.

Nên nhớ, thời điểm CR7 ra mắt Los Blancos, anh là ngôi sao hàng đầu thế giới và đã biến hóa trở thành cỗ máy săn bàn khủng khiếp nhất lịch sử. Bellingham trước khi đầu quân cho Real Madrid mới chỉ ở dạng tiềm năng và thi đấu ở hàng tiền vệ.

Bên cạnh hiệu suất kinh hoàng, các bàn thắng của Bellingham luôn mang ý nghĩa định đoạt kết quả cho đội bóng Hoàng gia. Tiêu biểu là cú đúp vào lưới Barcelona, đem về chiến thắng 2-1 cho Real Madrid. Bellingham đã làm thay đổi cục diện Siêu kinh điển và khiến các cules (cổ động viên Barca) câm lặng. Đó là điều chỉ thấy ở những ngôi sao phi phàm.

Và không chỉ là những bàn thắng, màn trình diễn chói sáng của tiền vệ người Anh đang khiến Santiago Bernabeu phát sốt. Với nguồn cảm hứng của chàng trai đến từ Anh quốc, ca khúc Hey Jude trứ danh của ban nhạc The Beatles được các madridista hát vang trong mỗi trận đấu.

Áo đấu của Bellingham cũng được tiêu thụ nhiều nhất. Theo một nhân vật nắm rõ số liệu tại Real Madrid tiết lộ với tờ The Athletic thì con số này "gấp 10 lần so với Vinicius". Một nguồn tin khác cho biết hàng ngàn chiếc áo in tên Bellingham được bày bán khắp Bernabeu mới đáp ứng đủ nhu cầu.

Cơn sốt này tái hiện hiện tượng từng xảy ra đầu thập niên 2000, khi người hâm mộ đổ xô săn lùng chiếc áo có in tên, số áo của Figo, Zidane, Beckham và Ronaldo Nazario.

Như vậy, từ giá trị chuyên môn đến thương mại, bản hợp đồng Bellingham đều đang đáp ứng trọn vẹn cho Real Madrid.

Hơn nữa, trong suốt hai nhiệm kỳ Chủ tịch của Florentino Perez, đội bóng Hoàng gia luôn nhắm đến các cầu thủ xứ sở sương mù, từ Beckham, Michael Owen, Jonathan Woodgate đến Bale, phản ánh nhận thức về tầm quan trọng của việc tiếp cận thị trường nói tiếng Anh trên toàn cầu.

Vì thế, không quá khi nhận định lịch sử hào hùng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hứa hẹn được viết tiếp bởi Bellingham.

Như cái chết của con thiên nga, sự tuyệt chủng của "số 10 cổ điển" đem lại bao nhiêu niềm tiếc nhớ trong nhiều năm qua. Vị trí kiêu kỳ và nghệ sỹ ấy đã không còn phù hợp trong thời đại của bóng đá tầm soát và cường độ cao. Sự thờ ơ và hời hợt với nhiệm vụ phòng ngự đã khiến những số 10 không còn chốn dung thân trên sân cỏ.

Các "số 9 ảo", tiền đạo biên hay tiền vệ công sinh ra và cố gắng lấp đầy khoảng trống. Họ nhanh nhẹn, mạnh mẽ, chính xác, tuân thủ và nghiễm nhiên hiệu quả hơn. Song phong cách "công nghiệp" ấy chỉ khiến những người xem bóng vị nghệ thuật thêm nhung nhớ cái khoái cảm ngạo nghễ và khinh bạc những "số 10 cổ điển" từng đem đến.

Bỗng nhiên, phiên bản tiến hóa của "số 10" xuất hiện. Đó là Bellingham tại Real Madrid. Trong cách xếp đặt đội hình của HLV Carlo Ancelotti, điểm điều chỉnh đáng chú ý nhất là Real Madrid chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-4-2, với hàng tiền vệ bố trí theo hình thoi và Bellingham chính là đỉnh hình thoi.

Một chi tiết khác, khi Benzema rời đi, không ai nghĩ Real Madrid có thể tìm đâu được mẫu trung phong vừa đảm bảo hiệu suất ghi bàn, vừa có khả năng hoạt động rộng và kết nối với các đồng đội ở đẳng cấp cao như vậy. Nhưng sự tỏa sáng của Bellingham đang lấp đầy khoảng trống ấy. Nếu Benzema là mẫu "số 9 lùi xuống" thì Bellingham là "số 10 dâng cao".

Tiền vệ người Anh là cầu thủ có số đường chọc khe nhiều thứ ba tại 5 giải vô địch quốc gia (VĐQG) hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1), nhưng Bellingham không phải chuyên gia chuyền bóng giống Mesut Ozil.

Khi không có bóng, Bellingham di chuyển khắp mặt sân như một chiến thần pressing (gây áp lực). Khi có bóng, Bellingham không phải là "chỉ huy dàn giao hưởng" theo phong cách Luka Modric mà là nghệ thuật gia chuyên điêu khắc những pha xử lý trác tuyệt tương tự thần tượng Zinedine Zidane.

Và như đã đề cập, Bellingham ghi rất nhiều bàn thắng. Tiền vệ này đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới La Liga với 10 pha lập công. Nhưng không giống Benzema xem ghi bàn là hơi thở, săn bàn với Bellingham là một thú vui. Thế nên những bàn thắng của cầu thủ này tới theo nhiều phong cách, từ đánh đầu, đột phá cho đến sút xa...

Bellingham cảm thấy hưng phấn nhất mỗi khi có cơ hội xoay người nhận bóng rồi đột phá vào hàng phòng ngự đối phương. Sải chân dài giúp Bellingham tạo nên bước chạy thanh thoát như một chú linh dương luôn giữ chặt trái bóng.

Tiền vệ này có thể thực hiện đường chuyền đầy thông minh ra phía sau hàng phòng ngự, hoặc cũng có thể rê bóng đầy tao nhã. Bằng cách nào đi chăng nữa, sớm muộn hình ảnh khép lại cũng là Bellingham chạy ra góc sân, dang rộng tay ăn mừng.

Quả bóng vàng 2023 đã được trao cho Lionel Messi, 35 tuổi, đánh dấu cột mốc vinh quang đồng thời khép lại giai đoạn thống trị của siêu sao người Argentina. Quả bóng vàng 2024 và những năm tiếp theo, kỷ nguyên tranh đua mới của túc cầu thế giới bắt đầu.

Rất nhiều ứng viên sáng giá được điểm mặt chỉ tên. Erling Haaland và Kylian Mbappe nổi lên như hai cái tên được đánh giá cao nhất. Nhưng không khập khiễng nếu đặt Bellingham vào danh sách này.

Tuy mới chỉ 20 tuổi nhưng Bellingham đã ghi dấu ấn từ CLB đến đội tuyển quốc gia. Sự bùng nổ của tài năng trẻ này trong màu áo Real Madrid chỉ trong vài tháng qua là nằm ngoài sức tưởng tượng.

Phong cách hiên ngang và đầy uy quyền của nhạc trưởng tài ba bẩm sinh kết hợp với chiếc áo đấu "quyền lực" nhất hành tinh của Real Madrid hứa hẹn sẽ sớm đưa Bellingham tới đỉnh vinh quang.

Cần nhấn mạnh, thi đấu cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha luôn là ưu thế lớn để đua tranh trong các cuộc bình chọn cá nhân, đặc biệt là Quả bóng vàng.

Bên cạnh thành tích ổn định, với 4 danh hiệu La Liga và đặc biệt là 5 chức vô địch Champions League từ năm 2010 đến nay, uy danh của CLB vĩ đại nhất lịch sử luôn giúp các cầu thủ của đội bóng này nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ người hâm mộ lẫn giới chuyên môn.

Xuyên suốt lịch sử, đã có 8 cầu thủ Real Madrid giành tổng cộng 12 Quả bóng vàng, là một trong hai CLB sở hữu nhiều QBV nhất. Đội còn lại là Barca, nhưng quá nửa danh hiệu đã thuộc về Messi.

Ưu thế khác của Bellingham là khoác áo đội tuyển Anh, ĐTQG cũng được chú ý bậc nhất. So với quá khứ, tuyển Anh hiện tại có những bước trưởng thành vượt bậc. Tam sư không còn là tập hợp của những ngôi sao rời rạc nữa mà đã trở thành tập thể gắn kết và đủ thực lực để hướng tới các danh hiệu.

Và trong đó, Bellingham đang nổi lên như thủ lĩnh mới, một tài năng kiệt xuất được đánh giá là bóng đá Anh chưa từng sở hữu.

Mbappe rất xuất sắc, rất bùng nổ, nhưng một trong những điểm yếu của cầu thủ này là khoác áo Paris Saint Germain. Gã trọc phú này chưa bao giờ đủ bản lĩnh để chinh phục châu Âu và ngày càng bộc lộ vấn đề của chiến lược dùng tiền mua danh hiệu.

Haaland cũng thành công tại Man City, nhưng thành tích của tiền đạo này trong màu áo đội tuyển Na Uy rất hạn chế. Mới đây nhất, Na Uy cũng không thể giành vé dự vòng chung kết Euro 2024.

Bởi vậy, khoác áo Real Madrid và đội tuyển Anh là ưu thế lớn để Bellingham chinh phục Quả bóng vàng. Và có lẽ, ngôi sao người Anh là cái tên được chọn trở thành ông vua mới của bóng đá thế giới là đây!

Thiết kế: Đức Bình

Nội dung: Ngọc Trung

21/11/2023 - 06:53