Inter Milan chờ ngày vô địch Serie A ở đại chiến với AC Milan

Được thi đấu trên sân Giuseppe Meazza, các cầu thủ Inter Milan nhập cuộc đầy tự tin trước đội khách Cagliari. Mặc dù không có Lautaro Martínez trong đội hình nhưng Nerazzurri vẫn tấn công đầy sắc sảo và có bàn thắng dẫn trước do công của Marcus Thuram ở phút 11.

Đây cũng là bàn thắng thứ 11 của Marcus Thuram cho Inter Milan ở Serie A mùa này nhưng là bàn thắng đầu tiên sau hai tháng của tiền đạo người Pháp.

Phút 28, Nicolo Barella có pha đánh đầu hiểm hóc đưa bóng vào lưới của Cagliari tuy nhiên trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 với lợi thế tạm dẫn trước của Inter Milan.

Inter Milan có trận hòa bất ngờ trước Cagliari (Ảnh: Getty)

Bước sang hiệp 2, Cagliari có bàn gỡ hòa ở phút 64 khi Zito Luvumbo thực hiện đường chuyền dài vào vòng cấm và kiến tạo cho Shomurodov sút tung lưới thủ thành Yann Sommer từ rìa vòng cấm.

Inter đã lấy lại thế dẫn bàn khi được hưởng quả phạt đền do Yerry Mina dùng tay chơi bóng. Calhanoglu thực hiện cú đá chìm chính xác vào góc xa khung thành thủ môn Simone Scuffet, giúp Inter Milan dẫn 2-1 ở phút 74.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Simone Inzaghi chỉ duy trì lợi thế dẫn bàn trong vỏn vẹn 8 phút khi Nicolas Viola ghi bàn gỡ hòa cho Cagliari ở một tình huống đầy tranh cãi.

Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 2-2. Ở vòng 33 Serie A, nếu Inter Milan đánh bại AC Milan trong trận derby Milano, đoàn quân HLV Simone Inzaghi sẽ lên ngôi vô địch năm nay.

Inter Milan đứng trước cơ hội vô địch sớm 5 vòng đấu nếu giành chiến thắng trước AC Milan ở vòng đấu sau (Ảnh: Getty)

Ở các trận đấu khác, đội nhì bảng AC Milan cũng hòa 3-3 trước Sassuolo, Juventus cũng hòa Torino trong một trận đấu không bàn thắng.

Trong khi đó trận đấu giữa AS Roma và Udinese bị hoãn lại do hậu vệ của AS Roma gục xuống sân khi tỉ số đang là 1-1 và trận đấu phải hoãn lại ở phút 72.