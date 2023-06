Inter Miami có gì đặc biệt để thu hút Lionel Messi?

Bất chấp những tin đồn trở lại Barcelona hay chuyển sang Saudi Arabia, Lionel Messi đã quyết định chọn Inter Miami, đội bóng đang thi đấu tại Major League Soccer, Mỹ. Quyết định của Messi khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ bởi Inter Miami chưa phải đội bóng có danh tiếng toàn cầu. Mặc dù đội bóng cũng để Messi hưởng lương hậu hĩnh, nhưng còn thua xa mức đề nghị của đội bóng tới từ Saudi Arabia. Dẫu vậy, vì một số lý do riêng, Messi đã chọn Inter Miami.

Ai sở hữu Inter Miami?

David Beckham là đồng sở hữu của Inter Miami (Ảnh: Getty).

Cựu danh thủ David Beckham là gương mặt đại diện của Inter Miami với tư cách là người đồng sở hữu, anh không phải là thành viên duy nhất của nhóm sở hữu. Jorge Mas là Giám đốc điều hành và chủ sở hữu quản lý câu lạc bộ. Anh trai của ông, Jose Mas, là đồng sở hữu.

Anh em nhà Mas là những doanh nhân địa phương lớn lên ở Miami. Jorge Mas là Chủ tịch của MasTec, còn Jose Mas là Giám đốc điều hành. MasTec là một công ty xây dựng và kỹ thuật có trụ sở tại Miami do cha của họ thành lập.

Việc Messi gia nhập MLS có mối liên hệ trực tiếp với quyết định đột phá của Beckham khi đến LA Galaxy. Trong thỏa thuận của Beckham năm 2007 có một điều khoản để anh có thể kích hoạt trở thành chủ sở hữu của một đội bóng nhượng quyền thương mại tại MLS vào một ngày nào đó. Đó là cách Beckham trở thành đồng sở hữu của Miami.

Lịch sử của Inter Miami là gì?

Inter Miami được thành lập vào đầu năm 2018, gia nhập MLS vào mùa giải 2020 với những kỳ vọng to lớn với tư cách là một câu lạc bộ mới của giải đấu. Họ được kỳ vọng sẽ là ngôi nhà của các ngôi sao và vươn lên hàng đầu trong hệ thống phân cấp của giải, giống như cách mà Atlanta United (gia nhập năm 2017) và LAFC (2018) đã làm.

Đáng tiếc mọi thứ đã không đi theo kế hoạch, phần lớn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Miami đã hứa mua những "tên tuổi lớn" trước trận đấu khai mạc của họ, mặc dù đã chi 12 triệu đô la để mua Rodolfo Pizarro, nhưng cầu thủ người Mexico không phải ngôi sao hàng đầu mà họ hy vọng.

Higuain thi đấu cho Inter Miami trước khi giải nghệ (Ảnh: Getty).

Những cái tên ngôi sao đến Miami trong mùa giải 2020, với Gonzalo Higuain và nhà vô địch World Cup người Pháp Blaise Matuidi đến vào mùa thu, cả hai đều tới Miami sau thời gian khoác áo Juventus. Matuidi là một thất bại và Higuain cũng không đáp ứng được kỳ vọng.

Bản hợp đồng Matuidi trở nên tồi tệ hơn vì anh là trung tâm của cuộc điều tra MLS về việc Miami báo cáo không chính xác. MLS phát hiện Miami trả cho Matuidi nhiều tiền hơn những gì họ báo cáo.

Kết quả là vào năm 2021, MLS tuyên bố Miami phải nộp phạt 2 triệu đô la, áp dụng giảm 2.271.250 đô la tiền phân bổ cho các mùa giải 2022 và 2023 và giám đốc thể thao của họ vào thời điểm đó, Paul McDonough, đã bị đình chỉ cho đến hết mùa giải 2022.

Miami đã bị cản trở kế hoạch gia tăng đội hình kể từ đó và sau một năm xây dựng lại vào năm 2021, Miami đủ điều kiện tham dự vòng loại trực tiếp vào năm 2022.

Inter Miami chơi ở đâu?

DRV PNK với sức chứa 18.000 người đang là sân nhà của Miami (Ảnh: Getty).

Inter Miami hiện đang chơi tại sân vận động DRV PNK với sức chứa 18.000 người và cũng là sân nhà của đội dự bị của họ. Sân vận động nằm ở Fort Lauderdale, không phải Miami.

Đó không phải là ngôi nhà xa hoa nhất dành cho Lionel Messi, nhưng cũng sẽ không phải là ngôi nhà lâu dài của Inter Miami.

Kế hoạch của Miami là xây dựng một sân vận động khác lớn hơn tại Công viên Tự do Miami. Sân vận động của Inter Miami sẽ là trung tâm của sự phát triển, một sân vận động 25.000 chỗ ngồi do tư nhân tài trợ. Vào tháng 4, Ủy ban Thành phố Miami đã phê duyệt hợp đồng thuê 99 năm cho chủ sở hữu Miami đối với dự án tại Công viên Tự do Miami, việc triển khai xây dựng sân bóng mới đã được bắt đầu, dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào mùa giải 2025.

Huấn luyện viên của Inter Miami là ai?

Morales đang tạm thời dẫn dắt Inter Miami (Ảnh: Getty).

Một nạn nhân của những kết quả tồi tệ, Miami đã chia tay huấn luyện viên trưởng Phil Neville vào tuần trước. Cựu hậu vệ của Man Utd cầm quân được hai mùa rưỡi.

Trợ lý của Neville, Javier Morales, tạm thời lên thay. Morales là người Argentina, năm nay 43 tuổi, ông được đánh giá cao ở câu lạc bộ nhưng đây là lần đầu tiên Morales dẫn dắt các trận đấu của đội một.

Morales bắt đầu sự nghiệp thi đấu tại Lanus ở Argentina nhưng nổi tiếng ở Bắc Mỹ nhờ thời gian ở MLS, đặc biệt là ở Real Salt Lake. Morales giành được MLS Cup 2009 và hai lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất của câu lạc bộ.

Morales có nắm quyền khi Messi đến hay không vẫn còn chưa chắc chắn. Theo The Athletic đưa tin, Miami đã có những cuộc đàm phán sơ bộ với Tata Martino, người từng là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Argentina từ 2014-16 và Barcelona từ 2013-14.

Miami vốn dĩ là một điểm đến khá hấp dẫn và với việc Messi chính thức gia nhập, sức hút của đội bóng này càng mạnh hơn.

Đồng đội mới của Messi có những ai?

Sau khi Gonzalo Higuain giải nghệ vào mùa đông năm ngoái, Inter Miami đang thiếu những ngôi sao lớn được người hâm mộ toàn cầu biết tới, tuy nhiên đội bóng này cũng có một số ngôi sao quen thuộc với người hâm mộ MLS.

Tiền đạo người Venezuela, Josef Martinez đã gia nhập câu lạc bộ vào mùa đông vừa qua sau 5 mùa giải gắn bó với Atlanta United. Martinez là cựu MLS MVP (Cầu thủ của năm) và là người ghi được 100 bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử giải đấu, mặc dù hiệu suất ghi bàn của cầu thủ này đã giảm sau chấn thương đầu gối dài hạn vào năm 2020.

Josef Martinez và Inter Milan đang có giai đoạn đầu mùa khó khăn (Ảnh: Getty).

Những cái tên nổi tiếng khác trong đội hình Miami bao gồm tuyển thủ Mỹ và cựu hậu vệ phải của Newcastle, DeAndre Yedlin, cũng như tiền vệ tuyển thủ Mexico, Rodolfo Pizarro.

Tuyến hậu vệ Inter Miami có tuyển thủ Ukraine, cựu cầu thủ của Shakhtar Donetsk, Sergii Kryvtsov và tuyển thủ Canada, Kamal Miller. Tiền đạo người Ecuador, Leo Campana, trước đây từng thi đấu cho Wolverhampton, cùng với Martinez là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng mùa này.

Tiền vệ người Brazil, Gregore là cầu thủ quan trọng nhất của Inter Miami, nhưng tiền vệ phòng ngự 29 tuổi này sẽ phải ngồi ngoài vì chấn thương cho đến tháng 9. Tiền vệ trung tâm chủ chốt Jean Mota cũng phải ngồi ngoài vì chấn thương trong nhiều tháng.

Con trai của Phil Neville, Harvey Neville có tên trong danh sách của đội bóng. Con trai của David Beckham, Romeo Beckham nằm trong danh sách đội hình hai. Tài năng trẻ đang được cả Argentina và Hoa Kỳ săn đón, Benjamin Cremaschi là cầu thủ trẻ tiềm năng nhất của đội bóng.

Miami vẫn để ngỏ bổ sung thêm nhân sự cho giai đoạn còn lại của mùa giải 2023. Sergio Busquets đã có những cuộc đàm phán với Miami trong quá khứ và có thể tham gia cùng Messi nếu nhận được lời đề nghị lương bổng tốt hơn.