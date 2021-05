Hủy giải chạy 4.000 người vào lễ 30/4 để phòng dịch bệnh Covid-19

Dân trí Chiều 29/4, theo tin từ UBND TP Huế cho biết vừa có thông báo chính thức hủy giải chạy vì cộng đồng mừng lễ 30/4 vì lý do phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, giải chạy HUE JOGGING - Cùng chạy vì cộng đồng lần thứ II dự kiến sẽ diễn ra vào 5h sáng 30/4/2021 tại Quảng trường Ngọ Môn, TP Huế. Các vận động viên sẽ chạy qua các cung đường 23/8 - Đường Đoàn Thị Điểm - Đường Đặng Thái Thân - Đường Lê Huân và về đích đường 23/8 với các cự ly 2Km, 5Km và 10Km.

Ban tổ chức cho biết đến ngày 29/4 giải đã có 4.000 người đăng ký tham gia. Trước đó, giải chạy HUE JOGGING lần thứ I vào ngày 9/4 đã thu hút được nhiều vận động viên, người dân cùng chạy.

"Do lý do dịch bệnh Covid-19 đang tiềm ẩn nhiều phức tạp, nguy hiểm nên chúng tôi quyết định hủy giải chạy này để đảm bảo an toàn cho mọi người" - một lãnh đạo TP Huế trao đổi với PV.

Giải chạy vì cộng đồng tại TP Huế lần thứ I vừa diễn ra thu hút lượng lớn vận động viên, người dân tham gia. Do dịch bệnh Covid-19 đang rất phức tạp nên Giải chạy lần II vào sáng 30/4 đã được UBND TP Huế hủy để đảm bảo an toàn.

Vào ngày 28/4, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã nhóm họp khẩn cấp với các cơ quan chức năng trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19. Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhấn mạnh, ở một số nước láng giềng dịch bệnh đang bùng phát trên diện rộng nên nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài luôn thường trực.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, địa phương có chung đường biên giới với Lào, đây là nước đang có diễn biến dịch Covid-19 hết sức phức tạp. Người dân của Thừa Thiên Huế làm ăn sinh tại Lào khá đông nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh là rất lớn. Do đó, ông Thọ yêu cầu các cấp ngành cần phải chủ động, kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Về việc tổ chức sự kiện, lễ hội, ông Thọ yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, đề xuất việc tổ chức nếu cần thiết; Lãnh đạo sở, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 nếu tổ chức các sự kiện, lễ hội.

Đại Dương