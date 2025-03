Hứa Thuận Long: Bước chạy kiên cường tại Tokyo Marathon 2025

Những cảm xúc đầu tiên khi cán đích

Tokyo Marathon là một trong bảy giải chạy hàng đầu thế giới và là một trong những giải World Major Marathon lớn nhất châu Á. Với hơn 300.000 đơn đăng ký mỗi năm nhưng chỉ 38.000 vận động viên được chọn, việc tham gia giải đấu này là một niềm tự hào đối với bất kỳ chân chạy nào.

Đối với Hứa Thuận Long, đây là lần thứ hai anh góp mặt tại đường đua Tokyo Marathon, sau lần đầu tiên tham dự vào năm 2024. Nhờ kinh nghiệm từ năm trước, anh đã có sự chuẩn bị tốt hơn về chiến thuật cũng như khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết Nhật Bản.

Khoảnh khắc cán đích, Hứa Thuận Long không giấu được sự xúc động. Dù không lập kỷ lục cá nhân mới, anh vẫn hoàn thành cuộc đua với thành tích 2:30:39 - một kết quả đáng ghi nhận trong điều kiện thi đấu đầy thử thách.

Hứa Thuận Long chia sẻ: "Tokyo Marathon là một giấc mơ thành hiện thực với tôi. Dù gặp một số khó khăn ở những km đầu do số lượng vận động viên quá đông, tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh, kiểm soát nhịp chạy và duy trì phong độ ổn định cho đến khi về đích".

Hứa Thuận Long tại Tokyo Marathon 2025 (Ảnh: BTC).

Hành trình bền bỉ trên đường chạy Tokyo

Trong suốt hơn 42km của cuộc đua, Hứa Thuận Long đã thể hiện tinh thần kiên cường và sự bền bỉ. Dù không có nhiều lợi thế từ khi bắt đầu, anh nhanh chóng điều chỉnh nhịp chạy, tăng tốc và bám sát chiến thuật đề ra.

Khả năng duy trì sức bền trong nửa sau cuộc đua đã được Hứa Thuận Long cải thiện đáng kể so với trước đây. Nếu như những giải chạy trước, việc duy trì tốc độ sau km 30 luôn là một thách thức, thì lần này, anh vẫn giữ vững phong độ và hoàn thành chặng đường một cách mạnh mẽ.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất với Hứa Thuận Long chính là sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả dọc đường chạy. "Giữa hàng chục nghìn người xa lạ, tôi đã nghe thấy tiếng hô 'Long ơi cố lên' và nhìn thấy lá cờ Việt Nam tung bay. Đó là động lực vô cùng lớn giúp tôi tiếp tục bứt phá và hoàn thành cuộc đua," anh xúc động chia sẻ.

Lời cảm ơn và tri ân Pocari Sweat

Khi nhìn lại hành trình Tokyo Marathon 2025, Hứa Thuận Long không quên gửi lời tri ân đến những người đã đồng hành cùng anh, đặc biệt là Pocari Sweat.

Hứa Thuận Long cho hay: "Trong quá trình tập luyện và thi đấu, Pocari Sweat đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tôi bù nước và duy trì thể lực ổn định. Đến những km cuối cùng, khi cơ thể bắt đầu mất nước và giảm sức lực, Pocari Sweat thực sự là vị cứu tinh, giúp tôi nhanh chóng lấy lại cân bằng để tiếp tục tiến bước".

Hứa Thuận Long sử dụng Pocari Sweat khi luyện tập (Ảnh: Pocari Sweat).

Với thông điệp "Sweat for the better", Pocari Sweat mong muốn truyền cảm hứng cho các vận động viên không ngừng nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Hứa Thuận Long tin rằng mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là minh chứng cho sự kiên trì, bền bỉ, và những thành quả ngọt ngào sẽ đến sau quá trình rèn luyện không ngừng. Anh hy vọng tiếp tục được đồng hành cùng Pocari Sweat trên chặng đường mới và tiếp tục chinh phục những giới hạn mới trong tương lai.

Pocari Sweat là đối tác đồng hành chính thức 18 năm của Tokyo Marathon - một trong bảy giải chạy hàng đầu thế giới. Giải đấu này có tỷ lệ cạnh tranh khốc liệt với 300.000 lượt đăng ký mỗi năm, nhưng chỉ có 38.000 suất tham dự.

Năm nay, bên cạnh Hứa Thuận Long, Hoàng Thị Ngọc Hoa lần đầu tiên góp mặt tại giải đấu này. Đây không chỉ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cả hai mà còn là minh chứng cho nỗ lực và quyết tâm bền bỉ của họ.

Theo dõi thêm thông tin về các hoạt động của Pocari Sweat Việt Nam tại: https://www.facebook.com/pocarivietnam