Hôm nay bế mạc SEA Games 32

Kết thúc SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam giành ngôi số 1 với 136 HCV, 105 HCB, 114 HCĐ, bỏ xa đoàn Thái Lan ở vị trí thứ 2 (108 HCV, 96 HCB, 108 HCĐ), Indonesia (87 HCV, 80 HCB, 109 HCĐ)...

Đứng thứ 4 là đoàn chủ nhà Campuchia, với 81 HCV, 74 HCB, 127 HCĐ. Đây là thành tích ấn tượng nhất của Campuchia trong lịch sử tham dự các kỳ SEA Games.

Lễ bế mạc SEA Games 32 hứa hẹn sẽ diễn ra đặc sắc (Ảnh: Mạnh Quân).

Không chỉ có số lượng huy chương lớn chưa từng có, Campuchia cũng để lại hình ảnh rất đẹp về công tác tổ chức SEA Games, trong đó đặc biệt là lễ khai mạc và lễ bế mạc sẽ diễn ra vào 19h00 hôm nay.

Theo ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký của Ban tổ chức SEA Games 32 (CAMSOC), lễ bế mạc SEA Games 32 dù có quy mô nhỏ hơn so với lễ khai mạc nhưng vẫn rất ấn tượng.

Ông Vath Chamroeun cũng tiết lộ, lễ khai mạc vẫn được diễn ra dưới sự chủ trì cấp cao của Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Đồng thời, nhiều khách mời của 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đã được gửi thư mời và sẽ góp mặt ở buổi lễ bế mạc của SEA Games 32.

"Chúng tôi sẽ mang đến những màn biểu diễn lung linh, đẳng cấp. Lễ bế mạc có quy mô nhỏ hơn lễ khai mạc, nhưng nó rất tuyệt", ông Vath Chamroeun khẳng định.

Được biết, Ban tổ chức huy động gần 2.000 nghệ sĩ biểu diễn trong lễ bế mạc. Theo những thông tin được tiết lộ, lễ bế mạc có nhiều điểm tương đồng với lễ khai mạc nhưng được lồng ghép thêm những chương trình biểu diễn nghệ thuật mới, độc đáo nhằm tạo ra khác biệt.

Qua buổi lễ bế mạc này, Campuchia muốn giới thiệu những nét văn hóa truyền thống, đất nước và con người chủ nhà đến với bạn bè trong khu vực. Nước chủ nhà Campuchia tin rằng, lễ bế mạc sẽ mang tới nhiều cảm xúc và sự tự hào về kỳ SEA Games thành công tại xứ sở chùa tháp.

An ninh và trật tự là sự ưu tiên hàng đầu của CAMSOC ở lễ bế mạc. Trên Facebook chính thức, Ban tổ chức SEA Games 32 ra thông báo: "CAMSOC sẽ in vé vào cửa mới cho lễ bế mạc SEA Games 32 được tổ chức tại sân vận động quốc gia Morodok Techo ngày 17/5, nhằm để đảm bảo an toàn và trật tự tại buổi lễ. Các vé trước đó cho cả lễ khai mạc và bế mạc sẽ không còn hiệu lực".

Trong thông báo mới nhất, CAMSOC yêu cầu các khách mời, công chúng trong nước và quốc tế tuân thủ thời gian, giữ trật tự và sự trang nghiêm tại buổi lễ, mang theo vé mời và ngồi đúng vị trí được bố trí; đồng thời thông báo trước thành phần đoàn tham dự để thuận tiện cho việc sắp xếp ra vào khu vực tổ chức sự kiện.

Lễ bế mạc SEA Games 32 diễn ra tại sân động Morodok Techo ở Thủ đô Phnom Penh vào 19h00 ngày 17/5. Ngoài các tiết mục biểu diễn, ở phần cuối chương trình, Ban tổ chức nước chủ nhà Campuchia sẽ trao cờ đăng cai cho Thái Lan - quốc gia tổ chức kỳ SEA Games 33 năm 2025.