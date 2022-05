HLV U23 Indonesia thừa nhận thực tế đau lòng trước trận gặp U23 Việt Nam

Vào ngày mai (6/5), U23 Việt Nam sẽ đối diện với U23 Indonesia trong trận mở màn môn bóng đá nam SEA Games 31. Đây được xem là liều thuốc thử tốt cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo, khi đội bóng xứ Vạn đảo là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

HLV Shin Tae Yong thừa nhận U23 Indonesia thiếu vắng một vài trụ cột trong trận gặp U23 Việt Nam (Ảnh: PSSI).

Tuy nhiên, ở thời điểm này, U23 Indonesia vẫn chưa những gương mặt tốt nhất. Hai cầu thủ thi đấu ở nước ngoài của đội bóng này là Elkan Bagott và Asnawi Mangkualam chưa thể sang Việt Nam do bận thi đấu cho CLB.

Trước thềm trận đấu với U23 Việt Nam, HLV Shin Tae Yong cũng thừa nhận thực tế đáng buồn khi không thể tung ra sân một vài trụ cột. Dù vậy, HLV người Hàn Quốc không nêu tên cụ thể cầu thủ nào.

HLV Shin Tae Yong chia sẻ trên Yonhap: "Ở trận đấu đầu tiên gặp U23 Việt Nam, một vài cầu thủ chủ chốt của U23 Indonesia không thể góp mặt do bận lịch trình. Tuy nhiên, họ sẽ ra sân trong trận đấu tiếp theo và giúp đội bóng mạnh mẽ hơn".

Theo nguồn tin từ tờ Bola, Asnawi Mangkualam vẫn ra sân cho CLB Ansan Greeners ở giải hạng 2 Hàn Quốc vào hôm qua. Cầu thủ này chỉ có thể sang Việt Nam hội quân cùng toàn đội vào ngày 7/5.

U23 Indonesia tập luyện ngay sau khi tới Việt Nam (ảnh: PSSI).

Ở diễn biến khác, ngôi sao hàng đầu của U23 Indonesia, Saddil Ramdani đã thể hiện quyết tâm giành huy chương vàng SEA Games. Cầu thủ này cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi ở giải đấu này là giành huy chương vàng. Chúng tôi tin có thể đạt được thành công và sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu ấy.

Toàn đội U23 Indonesia sẽ chiến đấu với tinh thần không bỏ cuộc. Dù sao đi nữa, chúng ta không thể vươn tới thành công với sự mệt mỏi và uể oải được".

U23 Indonesia đã có mặt ở Hà Nội vào hôm qua. Do gặp sự cố về hành lý nên đội bóng này tới Phú Thọ chậm hơn 2 tiếng so với kế hoạch. Đó là lý do HLV Shin Tae Yong buộc phải hủy buổi tập đầu tiên, dự kiến diễn ra trên sân tập Tam Nông, cách trung tâm Việt Trì khoảng 30km.

U23 Indonesia sẽ chạm trán chủ nhà U23 Việt Nam vào 19h00 ngày 6/5. Đây được xem là "chung kết" của bảng A.