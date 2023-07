HLV Thái Lan không ngại Hàn Quốc, Trung Quốc ở vòng loại World Cup

Theo kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, Thái Lan nằm ở bảng C cùng các đội Hàn Quốc, Trung Quốc và đội thắng trong cặp đấu play-off Singapore - Guam.

Phát biểu sau khi có kết quả bốc thăm, HLV Mano Polking (người Đức gốc Brazil) tuyên bố: "Đây là bảng đấu nặng ký. Nhưng không sao cả, tôi tin rằng Thái Lan đủ sức lọt vào vòng chung kết (VCK) World Cup".

HLV Mano Polking tự tin tuyên bố Thái Lan sẽ vượt qua vòng loại World Cup (Ảnh: FAT).

"Ở 2 trận đầu tiên, mục tiêu của đội tuyển Thái Lan là giành trọn vẹn 6 điểm. Nếu chúng tôi muốn vượt qua vòng loại, chúng tôi phải toàn thắng 2 trận đấu này" - HLV Mano Polking nói thêm.

Hai trận đầu tiên của đội tuyển Thái Lan, theo lịch dự kiến, sẽ là gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 16/11 trên sân nhà, sau đó gặp đội thắng ở cặp play-off giữa Singapore và đảo Guam, trên sân đối phương, vào ngày 21/11.

Hai trận đấu khó khăn nhất của Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026, theo HLV Mano Polking đó là đụng độ đội tuyển Hàn Quốc lần lượt vào các ngày 21/3/2024 và 26/3/2024.

Thái Lan hiện là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á (Ảnh: Daily News).

HLV Mano Polking bình luận thêm: "Việc rơi vào bảng đấu có Hàn Quốc chắc chắn không hề dễ dàng. Dù vậy, tôi tin rằng chất lượng đội tuyển Thái Lan đủ tốt để giành vé đi tiếp. Điều quan trọng, như tôi đã nói, đó là Thái Lan phải đánh bại được đội tuyển Trung Quốc trong ngày ra quân".

"Tôi tin chúng tôi đủ sức vượt qua tất cả, nếu như có sự cổ vũ của khán giả. Tôi mong khán giả Thái Lan đến sân để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia" - vẫn là lời của vị HLV mang 2 quốc tịch Đức và Brazil.

Về lý thuyết, Thái Lan nằm ở bảng C khó khăn hơn nhiều so với bảng đấu của các đội bóng khác trong khu vực Đông Nam Á. Ví dụ như bảng F của các đội Việt Nam, Philippines, có thể có thêm Indonesia hoặc Brunei (đội còn lại trong bảng là Iraq), hay bảng D của Malaysia (có Oman và Kyrgyzstan) không nặng như bảng C của Thái Lan.

Tuy nhiên, cũng về lý thuyết, Thái Lan là đội mạnh nhất Đông Nam Á vào lúc này. Đội bóng đất Chùa Vàng 2 lần liên tiếp vô địch AFF Cup, vào các năm 2021 (AFF Cup 2020 diễn ra trong năm 2021) và 2022.