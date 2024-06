HLV Spalletti: "Italy đấu Thụy Sĩ sẽ thoải mái hơn vòng bảng"

Trả lời họp báo trước trận đấu, HLV Luciano Spalletti của Italy nói: "Chúng tôi đã vượt qua vòng bảng và tôi hy vọng toàn đội có thể chơi thoải mái hơn. Bạn không thể tính toán khi vào vòng loại trực tiếp.

Chúng tôi sẽ không còn suy nghĩ kiểu như kết quả trận đấu có thể ảnh hưởng đến vị trí ở bảng đấu. Italy sẽ chỉ đi tiếp nếu thắng trận này. Do đó, chúng tôi chỉ cần tập trung chơi thật tốt trước Thụy Sĩ".

HLV Luciano Spalletti thoải mái tâm lý trước cuộc đấu với Thụy Sĩ (Ảnh: UEFA).

Ở bảng B Euro 2024, Italy thi đấu chật vật khi thắng Albania 2-1 và thua Tây Ban Nha 0-1. Các nhà đương kim vô địch châu Âu suýt nữa bị loại và may mắn hòa Croatia 1-1 ở lượt trận cuối cùng, nhờ bàn gỡ ở phút 90+8 của Mattia Zaccagni.

HLV Luciano Spalletti thừa nhận Italy chưa phô diễn hết sức mạnh ở vòng bảng và toàn đội vẫn cần thể hiện thêm những nét tích cực trong lối chơi, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội, bùng nổ ở khoảnh khắc quan trọng như cách Mattia Zaccagni làm được trước Croatia.

Ở cuộc so tài với Thụy Sĩ tối nay, Italy sẽ vắng Federico Dimarco do chấn thương và Riccardo Calafiori do án treo giò. Cựu HLV AS Roma cho biết Nicolo Fagioli nhiều khả năng Jorginho sẽ đá chính ở tuyến giữa thay thế Jorginho.

Sân Olympico ở Berlin là nơi Italy vô địch World Cup 2006 và HLV Spalletti khẳng định điều này sẽ giúp các học trò của ông có thêm động lực: "Gigi Buffon đã kể cho chúng tôi về khoảnh khắc đó. Câu chuyện của anh ấy giúp chúng tôi thêm trải nghiệm.

Italy chưa thể hiện được nhiều sức mạnh ở vòng bảng Euro 2024 (Ảnh: UEFA).

Đội tuyển Italy hiện tại phải đạt đẳng cấp của những cầu thủ từng mang về danh hiệu vô địch thế giới trên sân vận động này cách đây 18 năm".

Nếu vượt qua Thụy Sĩ, Italy sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu Anh - Slovakia ở tứ kết Euro 2024. Đoàn quân HLV Spalletti tránh được nhiều đối thủ mạnh như Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha trên con đường tiến vào chung kết Euro 2024.