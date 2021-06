HLV Park Hang Seo loại 6 cầu thủ trước trận gặp Indonesia

Dân trí Trước thềm trận đấu với Indonesia (23h45 ngày 7/6), HLV Park Hang Seo quyết định loại 6 cầu thủ. Đình Trọng và Trọng Hoàng có mặt ở danh sách này do án treo giò.

Danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự trận đấu với Indonesia Thủ môn: Nguyễn Văn Toản, Bùi Tấn Trường. Hậu vệ: Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Hồ Tấn Tài, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng. Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Trần Minh Vương, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Phan Văn Đức, Nguyễn Hoàng Đức. Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh.

Theo quy định của Ban tổ chức (BTC), mỗi đội bóng tham dự các trận đấu ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á chỉ được đăng ký 23 cầu thủ cho mỗi trận đấu.

Sau khi Văn Lâm không thể tập trung, trong tay HLV Park Hang Seo còn 29 cầu thủ mang sang UAE. Do đó trước các trận đấu, thầy Park sẽ phải loại 6 cầu thủ.

Trọng Hoàng sẽ vắng mặt ở trận đấu với Indonesia tối nay.

Trước trận gặp Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ không thể có được sự phục vụ của Trọng Hoàng do đã nhận đủ thẻ vàng trước đó. Đình Trọng cũng bị treo giò do nhận thẻ đỏ ở giải U23 châu Á 2020 (án phạt được tính ở cấp độ đội tuyển do Đình Trọng không đủ tuổi tham gia giải U23 sắp tới).

Điều lệ của BTC cũng xác định trong số 23 cầu thủ góp mặt ở mỗi trận đấu phải có 3 thủ môn nên chắc chắn Tấn Trường, Văn Hoàng và Văn Toản sẽ không nằm trong số những cầu thủ bị loại.

Do đó, HLV Park Hang Seo sẽ phải loại thêm 4 gương mặt nữa trong số 24 cầu thủ còn lại để chốt danh sách 23 người sẽ thi đấu trận gặp Indonesia.

Buổi chiều ngày 7/6, HLV Park Hang Seo đưa ra quyết định loại 4 tuyển thủ gồm Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Hai Long.

6 cầu thủ không đăng ký trong trận đấu với Indonesia tối nay gồm Trọng Hoàng, Đình Trọng, Hoàng Anh, Thanh Bình, Hai Long và thủ môn Văn Hoàng (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên 90 phút trước giờ bóng lăn (theo quy định thời gian đăng ký của BTC giải), thầy Park thay đổi quyết định khi giữ Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh ở lại. Hai cầu thủ bị loại là Nguyễn Thanh Bình và thủ môn Nguyễn Văn Hoàng.

Bản danh sách này không khiến nhiều người bất ngờ, bởi hầu hết các cầu thủ trên chưa có nhiều kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia.

23h45 ngày hôm nay 7/6, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Indonesia với mục tiêu phải thắng. Ở trận đấu cùng giờ, Thái Lan sẽ có trận quyết đấu với chủ nhà UAE.

Thùy Anh