HLV Mai Đức Chung: "Tuyển Mỹ cũng gặp khó khăn về thời tiết lạnh ở World Cup"

Lịch thi đấu 3 trận bảng E của đội tuyển nữ Việt Nam 08h00 ngày 22/7, sân Eden Park (Auckland, New Zealand): Việt Nam - Mỹ 14h30 ngày 27/7, sân Waikato (Hamilton, New Zealand): Việt Nam - Bồ Đào Nha 14h00 ngày 1/8, sân Forsyth Barr (Dunedin, New Zealand): Việt Nam - Hà Lan

Đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại New Zealand được gần một ngày và hoàn tất hai buổi tập đầu tiên tại thành phố Napier. Chia sẻ tại buổi tập sáng ngày 7/7, HLV Mai Đức Chung thể hiện sự hứng khởi và tự hào khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại New Zealand trong hành trình tham dự giải bóng đá nữ thế giới 2023.

Nhà cầm quân 72 tuổi cũng chia sẻ về những khó khăn liên quan tới thời tiết lạnh ở New Zealand, nhưng tin tưởng toàn đội sẽ vượt qua.

HLV Mai Đức Chung rất cảm xúc khi tới New Zealand (Ảnh: VFF).

"Cảm nhận đầu tiên của tôi và đội tuyển nữ Việt Nam khi tới New Zealand lần này là rất khác. Trước đây, khi đến khảo sát và dự lễ bốc thăm, tôi cũng đã rất vinh dự khi được bà Tổng thư ký FIFA quan tâm trong lần đầu tiên tham dự giải đấu danh giá này.

Nhưng lần này, niềm vui nhân lên gấp bội khi toàn đội đã cùng tới đây để tham dự vòng chung kết bóng đá nữ thế giới. Đây là điều mà chúng ta mong ước từ rất lâu và giờ đã thực hiện được. Tôi thấy rất vinh dự và tự hào khi đặt chân tới đất nước New Zealand", HLV Mai Đức Chung chia sẻ cảm xúc.

Thời điểm diễn ra giải đấu là mùa đông tại New Zealand, vì vậy việc giữ ấm và đảm bảo thể trạng thi đấu cho các cầu thủ là điều rất được quan tâm. Ở những buổi tập đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam xuất hiện với chiếc áo khoác dày nhằm giữ ấm cơ thể. Nhiệt độ ban đêm tại New Zealand xuống dưới 10 độ C.

Đội tuyển nữ Việt Nam dần thích nghi với thời tiết lạnh tại New Zealand (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung cho biết đây là vấn đề tất cả các đội bóng chứ không riêng gì tuyển nữ Việt Nam, ông nói: "Như đội Mỹ hay các đội châu Phi, họ cũng đến từ những vùng có thời tiết nóng trước khi chuyển sang thời tiết lạnh tại đây.

Không phải lúc nào cũng có thể có được điều kiện thời tiết thuận lợi, các đội đều sẽ phải đương đầu. Đội nào khắc phục được nhanh hơn, tốt hơn có thể thi đấu thuận lợi hơn".

Huỳnh Như có tinh thần rất thoải mái (Ảnh: VFF).

"Tôi có kế hoạch giúp cầu thủ làm quen với thời tiết, múi giờ và mật độ thi đấu. Hôm nay chúng tôi tập hai buổi sáng và chiều, ngày mai đội tập một buổi. Càng gần ngày thi đấu, chúng tôi sẽ giảm dần tần suất tập luyện, nhưng vẫn duy trì cường độ cao để các cầu thủ nhanh chóng bắt nhịp vào mật độ thi đấu", HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Trước khi bước vào World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam có hai trận giao hữu với chủ nhà New Zealand (10/7) và đội tuyển nữ Tây Ban Nha (14/7). Đây sẽ là hai bài kiểm tra quan trọng cho các vị trí trước khi ban huấn luyện đưa ra những tính toán về chiến thuật cho các trận đấu tại vòng bảng.

Các cô gái Việt Nam sẵn sàng cho World Cup (Ảnh: VFF).

"Đội tuyển nữ Việt Nam ở Napier 6 ngày để thi đấu với đội chủ nhà. Đây là một sự thử nghiệm tốt. Hai trận giao hữu sẽ là cơ hội tốt để chúng tôi làm quen với lối đá của các đội, qua đó khắc phục dần các khó khăn của chúng ta", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Trong buổi tập sáng 7/7, HLV thể lực Cedric Roger cho các cầu thủ rèn luyện chơi bóng tốc độ, phạm vi hẹp và xử lý bóng. Chiều nay, toàn đội tiếp tục có buổi tập diễn ra vào lúc 18h30 (giờ địa phương).