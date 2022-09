HLV Đinh Thế Nam bất ngờ thay gần nửa đội hình U20 Việt Nam

Sau trận đấu giao hữu quốc tế với U20 Palestine ngày 3/9 trên sân Việt Trì vừa qua, HLV Đinh Thế Nam cùng các cộng sự trong Ban huấn luyện đã tiến hành rà soát, đánh giá năng lực của từng vị trí trong đội hình U20 Việt Nam.

Theo đánh giá của HLV Đinh Thế Nam, U20 Việt Nam vẫn còn mắc nhiều sai sót, chuyền hỏng nhiều, một số cầu thủ thiếu tự tin để cầm bóng, phát triển lên phía trước dẫn đến những đường chuyền ngang hoặc chuyền về.

HLV Thế Nam hy vọng đội sẽ tiếp tục cải thiện trong thời gian tới, đồng thời cũng gia tăng sức mạnh khi bổ sung thêm một vài nhân tố mới. Đó là các cầu thủ đang chơi ở giải hạng Nhất và V-League, được CLB chủ quản tạo điều kiện gia nhập U20 Việt Nam thi đấu vòng loại U20 châu Á 2023.

U20 Việt Nam thay mới 10 cầu thủ (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong sáng 5/9, HLV Đinh Thế Nam chính thức công bố bản danh sách mới của U20 Việt Nam, với nhiều sự thay đổi.

Theo đó, 10 cầu thủ không tham gia cuộc hành trình cùng U20 Việt Nam hướng tới vòng loại U20 châu Á 2023 và cần phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu chờ cơ hội tại các đợt tập trung kế tiếp gồm: Thành Đạt (HA Gia Lai), Quang Duyệt (Quảng Nam), Trung Hiếu, Đăng Dương, Thành An (Viettel), Phúc Thịnh (Cần Thơ), Văn Thảo (An Giang), Giản Tân (Hà Nội), Nhật Minh (Nutifood JMG) và Hoàng Cảnh (SL Nghệ An).

10 cầu thủ được triệu tập thay thế gồm: Ngọc Sơn, Hiểu Minh, Hải Nam, Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Đức Phú (PVF), Quang Hiển (Nutifood JMG), Vĩ Hào (Bình Dương), Văn Cường và Xuân Tiến (SL Nghệ An).

Đây là những cầu thủ được đánh giá cao về chuyên môn nhưng không góp mặt trong các giai đoạn tập huấn trước đây của U20 Việt Nam do bận khoác áo CLB chủ quản.

HLV Đinh Thế Nam cho biết, về cơ bản, các cầu thủ được bổ sung nói trên đã thi đấu tại giải V-League và hạng Nhất cũng như đã từng nhiều lần khoác áo các đội tuyển trẻ U17, U19, nên chắc chắn họ sẽ hòa nhập rất nhanh với lối chơi của U20 Việt Nam. Các cầu thủ mới được triệu tập sẽ có cơ hội bắt nhịp với U20 Việt Nam trong trận đấu tập nội bộ gặp U20 Palestine, diễn ra vào ngày mai (6/9).

U20 Việt Nam còn 10 ngày chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023 (Ảnh: Mạnh Quân).

"Sau giải U19 Đông Nam Á, tôi rất tin tưởng đội của mình. Khi được bổ sung thêm cầu thủ, toàn đội sẽ bước vào vòng loại U20 châu Á với sự tự tin. Chúng tôi quyết tâm giành vé vào vòng chung kết U20 châu Á 2023", HLV Đinh Thế Nam nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, U20 Việt Nam sẽ di chuyển vào Bình Dương vào ngày 9/9 để tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho chuyến bay sang Indonesia tham dự vòng loại U20 châu Á 2023 vào ngày 12/9.

Tại giải đấu này, U20 Việt Nam nằm ở bảng F cùng với Hong Kong (Trung Quốc), Timor Leste và chủ nhà Indonesia. Các trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 14/9, 16/9 và 18/9/2022 tại SVĐ Gelora Bung Tomo, tỉnh Surabaya, Indonesia.