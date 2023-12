HLV CLB TPHCM phát biểu bất ngờ về chiến thắng trước Thể Công Viettel

Sau trận thắng 2-0 của CLB TPHCM trước Thể Công Viettel ở vòng 4 Night Wolf V-League 2023-24, HLV tạm quyền Phùng Thanh Phương bên phía đội bóng thành phố lên tiếng: "3 điểm giành được trong trận đấu này là niềm vui của tôi và các cầu thủ. Bản thân tôi cũng không ngờ CLB TPHCM lại dẫn trước 2 bàn sớm đến thế".

"Mục tiêu ban đầu của CLB TPHCM chỉ là giành một điểm trước Thể Công Viettel. Thế nên, việc giành chiến thắng đối với chúng tôi là một bất ngờ", HLV Phùng Thanh Phương nói thêm.

HLV Phùng Thanh Phương tỏ ra khiêm tốn dù đội nhà đánh bại Thể Công Viettel (Ảnh: Hải Long).

Ông Phùng Thanh Phương chỉ mới tiếp quản CLB TPHCM cách đây vài ngày, sau khi đội bóng thành phố chia tay HLV Vũ Tiến Thành. Bản thân ông Phùng Thanh Phương cũng chấp nhận làm HLV tạm quyền ở đội bóng thành phố, trong thời gian CLB TPHCM chờ HLV ngoại.

Dù vậy, CLB TPHCM dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Phùng Thanh Phương vẫn chơi với tinh thần rất cao, từ trận đấu ở cúp Quốc gia hôm 28/11 (thua 1-2 trước Bình Dương), cho đến trận đấu vừa diễn ra trước Thể Công Viettel tại V-League.

CLB TPHCM có trận đấu tốt trước Thể Công Viettel (Ảnh: Hải Long).

HLV Phùng Thanh Phương nói về điểm mạnh của CLB TPHCM: "Khi tôi tiếp nhận đội bóng, tôi nhận thấy các cầu thủ chơi kiểm soát bóng rất tốt. Nhiệm vụ của tôi là truyền cho họ sự tự tin và kích thích tinh thần của các cầu thủ, giúp họ có động lực trong các trận đấu để đẩy nhanh lối chơi này".

"Riêng ở trận vừa diễn ra, các cầu thủ đã chơi nhanh, hầu hết các vị trí ở trên sân của CLB TPHCM trong trận đấu này đều chơi tốt. Các tiền vệ của tôi đã chế ngự Hoàng Đức của Thể Công Viettel. Chúng tôi biết Hoàng Đức là ngòi nổ nguy hiểm của đối phương và ra sức phong tỏa cậu ấy", HLV Phùng Thanh Phương hé lộ.

Trong khi đó, HLV Thạch Bảo Khanh của Thể Công Viettel nói: "Thể Công Viettel trong trận đấu này nhập cuộc không tốt bằng CLB TPHCM. Dù sao tôi cũng chúc mừng chiến thắng của họ".

HLV Thạch Bảo Khanh của CLB Thể Công Viettel (Ảnh: Hải Long).

"Việc thua sớm khiến các cầu thủ của tôi nôn nóng. Trong hiệp hai, sau khi chúng tôi có một số điều chỉnh, Thể Công Viettel tạo ra một số cơ hội mười mươi, nhưng sự nôn nóng khiến cho các chân sút không tận dụng tốt cơ hội", HLV Thạch Bảo Khanh nói thêm.

Về trường hợp của Hoàng Đức, HLV Thạch Bảo Khanh vẫn dành lời khen cho tiền vệ của đội mình. Ông Thạch Bảo Khanh chia sẻ: "Tôi cho rằng Hoàng Đức đã chơi tốt, cậu ấy đang trong giai đoạn hồi phục phong độ".

"Ở trận tới, chúng tôi cần chơi gắn kết hơn so với trận đấu này. Vả lại, trận thua ngày hôm nay một phần cũng do chúng tôi thiếu may mắn", HLV Thạch Bảo Khanh của Thể Công Viettel khẳng định.