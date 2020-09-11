Hé lộ đội hình chính thức của Barcelona dưới thời HLV Koeman

Công việc tái thiết đội hình của tân HLV Ronald Koeman tại Barcelona đã hoàn toàn thay đổi khi Lionel Messi quyết định ở lại sân Nou Camp. Truyền thông nhanh chóng đặt ra câu hỏi ai sẽ là người trong đội hình xuất phát của chiến lược gia người Hà Lan ?

Lúc này, ông Koeman sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn trong việc lựa chọn những trụ cột đủ sức "làm sống lại" Barcelona sau mùa giải tồi tệ vừa qua.

HLV Koeman sẽ phải đưa ra quyết định khó khăn trong việc lựa chọn đội hình chính thức cho mùa giải mới

Người hâm mộ Barcelona có vẻ như muốn đội chủ sân Nou Camp mang về tiền đạo Lautaro Martinez và tiền vệ Thiago Alcantara. Nhưng dường như HLV Ronald Koeman nghiêng về việc lựa chọn tiền đạo Memphis Depay và tiền vệ Georginio Wijnaldum hơn.

Để tái thiết Barcelona, ông Koeman không ngại va chạm, thậm chí sẵn sàng loại bỏ những công thần như Luis Suarez và thậm chí cả tượng đài Messi. Trong khi đó, ông lại trọng dụng những "quả bom xịt" như Philippe Coutinho hay Antoine Griezmann.

Coutinho, phần lớn được xem là mẫu tiền đạo chạy cánh kể từ khi anh gia nhập Liverpool nhưng Koeman muốn sử dụng cầu thủ người Brazil như tiền vệ thứ ba của mình, khi ông bố trí đội hình hàng tiền vệ ba người. Trong bộ ba này, Coutinho ưu tiên tham gia tấn công, còn hai người còn lại ưu tiên cho phòng ngự. .

Koeman cũng sẽ không ngại sử dụng cầu thủ số 9 đá lệch, với sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-3. Mới đây ông khẳng định sẽ giúp Griezmann thành công bằng cách để anh đá vị trí chính giữa ở hàng tiền đạo. Trên hàng công, ông Koeman ưu tiên sử dụng tài năng trẻ Ansu Fati, trong khi những chân sút như Martin Braithwaite và thậm chí Ousmane Dembele không phải là lựa chọn ưa thích của HLV người Hà Lan.

Dưới đây là đội hình xuất phát dự kiến của HLV Koeman ở trận đấu đầu tiên vào cuối tháng này.

Đội hình xuất phát theo sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của HLV Koeman