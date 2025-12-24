Hành trình giành HCV SEA Games của U22 Việt Nam ghi dấu ấn HAGL

Thống kê gây bất ngờ

Theo thống kê, thành phần giành HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam có sự đóng góp của khá nhiều trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trong nước, gồm HAGL JMG, PVF, Thể Công Viettel, Hà Nội FC, Thanh Hóa…

Trong số này, hệ thống học viện JMG tại Việt Nam góp đến 5 cầu thủ, đông nhất trong số các “lò” đào tạo trẻ. Những cầu thủ này gồm thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt.

Nhóm các cầu thủ xuất thân từ học viện bóng đá JMG giành HCV SEA Games 33, từ phải sang: Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Việt, Quốc Cường và Trung Kiên (Ảnh: HAGL FC).

4 người trong số đó được đào tạo trực tiếp tại HAGL, riêng Phạm Lý Đức cũng thuộc hệ thống JMG, nhưng xuất thân từ nhánh khác của học viện này ở Việt Nam.

Lò đào tạo HAGL JMG là lò đào tạo thuộc vào loại bền bỉ nhất bóng đá nội. Học viện bóng đá này ra đời từ năm 2007, với khóa đầu tiên chính là thế hệ của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh, Minh Vương nổi tiếng khắp đất nước.

Trải qua 18 năm, đối diện với biết bao thăng trầm, học viện bóng đá HAGL JMG vẫn đều đặn cho ra lò nhiều thế hệ cầu thủ tiếp theo, như Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, rồi gần đây nhất là những cái tên như trung vệ cao 1m95 Đinh Quang Kiệt, tiền đạo Trần Gia Bảo, thủ môn Nguyễn Vũ Khang (cao đến 1m98).

Riêng lứa cầu thủ của những thủ thành Trung Kiên, Nhật Minh, Quốc Việt, Quốc Cường từng được bầu Đức đưa sang Hà Lan tập huấn một tháng ở CLB nổi tiếng Feyenoord Rotterdam, hồi năm 2019. Tại đây, các cầu thủ xuất thân từ học viện bóng đá của bầu Đức có 5 trận thắng, một trận hòa và một trận thua, trong các trận đấu với các đội bóng trẻ của Hà Lan.

Chính CLB Feyenoord danh tiếng đánh giá cao lứa cầu thủ của học viện HAGL JMG. Tuy nhiên, mãi đến SEA Games 33, người hâm mộ bóng đá trong nước mới tận mắt được chứng kiến thế hệ cầu thủ này thể hiện bản lĩnh, năng lực chuyên môn trên đất Thái Lan.

Điều đáng nói là, giai đoạn đào tạo các cầu thủ như Trung Kiên, Quốc Cường, Nhật Minh, Quốc Việt là giai đoạn mà HAGL đang khó khăn, nhưng bầu Đức vẫn thể hiện tâm huyết, sự kiên trì, thầm lặng đào tạo tài năng cho bóng đá Việt Nam.

Từ Công Phượng, Tuấn Anh cho đến Trung Kiên, Nhật Minh

Nhân vật đặc biệt nhất trong số các cầu thủ xuất thân từ học viện này là thủ môn Trần Trung Kiên. Ban đầu anh bị loại khỏi học viện, nhưng vì tiếc cho tiềm năng của Trung Kiên và nhiều cầu thủ trẻ khác, bầu Đức nói riêng và CLB HAGL nói chung mở thêm lớp năng khiếu song song với học viện JMG.

Các cầu thủ Quốc Việt (thứ hai từ phải sang), Nhật Minh (thứ 3 từ phải sang) và Quốc Cường (thứ 4 từ phải sang) trong những ngày còn được đào tạo ở học viện bóng đá HAGL JMG (HAGL FC).

Đến trước chuyến tập huấn tại Hà Lan năm 2019, thủ thành Trung Kiên kịp được bổ sung cho thành phần học viện bóng đá HAGL JMG sang xứ sở hoa tulip du đấu.

Điều đáng nói là, ngoài chuyện được đào tạo chuyên môn, các thành viên của học viện HAGL JMG còn được học văn hóa đến nơi đến chốn. Khi các cầu thủ Nhật Minh, Quốc Cường, Trung Kiên, Quốc Việt kết thúc chu trình 7 năm đào tạo tại HAGL JMG vào năm 2021, họ cũng hoàn tất chương trình THPT.

Nhật Minh sau đó gia nhập CLB bóng đá Hải Phòng, Quốc Cường khoác áo CLB TPHCM, trước khi được chuyển giao cho CLB Công an TPHCM hồi đầu mùa giải V-League 2025-2026. Còn Quốc Việt hiện khoác áo CLB Ninh Bình.

Bức thư tay đầy xúc động mà Quốc Cường gửi cho mẹ, khi xa nhà, gia nhập học viện HAGL JMG (Ảnh: HAGL FC).

Với những cầu thủ tiếp tục gắn bó với CLB HAGL, có thể họ sẽ tiếp tục được học lên đại học, như thế hệ của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn đã có bằng tốt nghiệp Đại học SP TDTT TPHCM.

Mỗi lò đào tạo và mỗi CLB bóng đá trong nước đóng góp một phần công sức cho thành công của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33 nói riêng, đóng góp cho thành công của bóng đá Việt Nam ngày hôm nay nói chung. Tựu trung lại, nền bóng đá không thể có sự phát triển bền vững nếu như thiếu những địa chỉ tâm huyết như thế.

Công tác đào tạo trẻ chưa bao giờ là công việc dễ dàng. Đấy là cả một quá trình dài, đầy tốn kém và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng vẫn có một loạt trung tâm đào tạo bóng đá trẻ ở trong nước quyết định đối diện với sự rủi ro đó, như HAGL JMG, Thể Công Viettel, PVF, Hà Nội FC, SLNA, Thanh Hóa, Khánh Hòa…

Trong số đó, học viện HAGL JMG của bầu Đức là một trong những học viện bền bỉ nhất. Ông bầu này cho biết, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ông vẫn tiếp tục theo đuổi con đường đào tạo trẻ cho bóng đá Việt Nam. Học viện HAGL JMG của ông vẫn sẽ tiếp tục tuyển sinh, tiếp tục đào tạo và tiếp tục ươm mầm những hạt giống tốt cho bóng đá nội.