Hải Phòng đánh bại SHB Đà Nẵng trong ngày sân Lạch Tray cấm khán giả

Lần đầu tiên ở V-League 2022, sân Lạch Tray không một bóng khán giả tới sân cổ vũ cho đội nhà. Chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ trận đấu như cầu thủ, ban huấn luyện, trọng tài, quan chức, an ninh, y tế, báo chí được vào sân. Tất cả đều phải đeo thẻ do VPF cấp.

Trước đó, CLB Hải Phòng nhận án phạt nộp 70 triệu đồng và cấm khán giả vào sân Lạch Tray một trận do cổ động viên (CĐV) xuống sân tấn công trọng tài ở vòng 9 Night Wolf V-League 2022.

Sân Lạch Tray bị cấm khán giả (ảnh T.H).

Ở trận đấu tối nay, trong cuộc đối đầu giữa CLB Hải Phòng và SHB Đà Nẵng, dù sân Lạch Tray cấm khán giả nhưng an ninh vẫn được Ban tổ chức (BTC) trận đấu thắt chặt. Trước đó, toàn bộ các hoạt động cộng đồng trong khuôn viên trước sân Lạch Tray phải dừng hoạt động từ 16h00. Lực lượng an ninh kiểm soát người vào sân làm nhiệm vụ ở khu vực cổng chính (phía đường Lạch Tray) và cổng phụ (phía đường Chu Văn An).

Trở lại trận đấu, dù phải làm khách nhưng các cầu thủ Đà Nẵng nhập cuộc tự tin, trong khi đội chủ nhà Hải Phòng cũng chơi cởi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.

Phút 23, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số. Nhận đường chuyền của Rimario, Châu Ngọc Quang thực hiện cú cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm đưa bóng về góc xa làm bó tay thủ môn đội khách.

Hải Phòng mở tỷ số (Ảnh T.H).

Bị dẫn bàn, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.

Sang hiệp 2, SHB Đà Nẵng nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số. Dù vậy, trận này đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng chơi khá bế tắc.

Trong khi đó, Hải Phòng cũng không chơi hay hơn. Phút 67, cơ hội dứt điểm dành cho Rimario nhưng pha kết thúc của tiền đạo chủ nhà không khó đối với thủ môn Thanh Bình của Đà Nẵng.

Hiệp 2 diễn ra khá tẻ nhạt (Ảnh T.H).

Trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt, hai bên không có nhiều cơ hội được tạo ra ở những phút cuối trận. Kết quả 1-0 được giữ nguyên tới hết trận đấu.

Như vậy, CLB Hải Phòng tìm lại niềm vui chiến thắng sau 4 trận thua liên tiếp, trong khi SHB Đà Nẵng trắng tay sau chuỗi trận có thành tích tốt ở V-League.

Đội hình xuất phát:

CLB Hải Phòng: Đình Triệu: Thái Bình, Tiến Dụng, Mpande, Trung Hiếu; Martin Lò, Mosses, Ngọc Quang, Hải Huy, Việt Hưng, Rimario.

SHB Đà Nẵng: Thanh Bình, Tài Lộc, Moreira, Duy Cương, Anh Quang, Công Nhật, Văn Long, Minh Tâm, Phi Hoàng, Đình Duy, Erick.