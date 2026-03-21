Giao hữu bóng đá kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Video: Kim Ngân - Minh Nhật).

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ, Đoàn Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) trong không khí trang trọng và đầy nhiệt huyết.

Nằm trong chuỗi sự kiện, trận giao lưu bóng đá kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn giữa FC Đoàn thanh niên Bộ Nội vụ và FC Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An Ninh (Trường Đại học Lao động - Xã hội) đã thu hút sự tham gia và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Trên sân cỏ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Đại học Lao động - Xã hội, Bộ Nội vụ (phường Tùng Thiện, Hà Nội), ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, các cầu thủ đã ra sân với tinh thần của tuổi trẻ nhiệt huyết. Không còn khoảng cách giữa các cơ quan, đơn vị, trên sân chỉ còn lại những pha phối hợp ăn ý, những đường chuyền sắc sảo và những cú dứt điểm đầy quyết đoán.

Đáng chú ý, trận đấu không chỉ hấp dẫn về mặt chuyên môn mà còn ấn tượng bởi tinh thần fair-play. Dù tranh chấp quyết liệt trong từng pha bóng, các cầu thủ luôn giữ thái độ tôn trọng đối thủ, sẵn sàng hỗ trợ nhau sau mỗi va chạm, tạo nên một hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên Việt Nam hiện đại: Khỏe mạnh, bản lĩnh và văn minh.

Một trong những yếu tố làm nên sức nóng của trận đấu chính là sự có mặt của đông đảo các bạn sinh viên đang theo học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Với những tiếng hò reo và nhịp trống rộn ràng, không khí trên sân đã thực sự biến thành một "chảo lửa" tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ.

Đúng với tính chất của một trận giao hữu cống hiến, hai đội đã tạo nên một kịch bản rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Những bàn thắng liên tiếp được ghi trong sự phấn khích của khán giả.

Bên cạnh những pha bóng quyết liệt trên sân cỏ, không khí của ngày hội kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh còn được tô đậm bởi các tiết mục văn nghệ đặc sắc từ các bạn sinh viên đang học tập tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh cùng các đoàn viên thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 5-5 đầy mãn nhãn. Tỷ số này không chỉ phản ánh sự cân tài cân sức mà còn cho thấy tinh thần thi đấu hết mình, không bỏ cuộc của tuổi trẻ.

Trận giao hữu bóng đá kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã diễn ra thành công rực rỡ, vượt qua khuôn khổ của một cuộc thi đấu thể thao đơn thuần. Đó là nơi sức trẻ được lan tỏa, niềm tin được củng cố và tinh thần đoàn kết được nâng cao.

Hoạt động giao lưu thể thao không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội để đoàn viên thanh niên trong Bộ Nội vụ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tạo động lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao.