Giải xe đạp xuyên Việt năm 2023 có tổng lộ trình gần 3.000 km

Giải thu hút 98 tay đua, đến từ 14 đội mạnh trên cả nước. Trong số này đáng chú ý có các đội TPHCM Vinama, Tập đoàn Lộc trời, Dược Domesco Đồng Tháp.

Giải xe đạp xuyên Việt truyền hình TPHCM năm 2023 sẽ khai diễn từ ngày 2/4 tới đây (Ảnh: BTC giải).

Đây là lần thứ 35 giải đấu diễn ra, khai diễn từ ngày 2/4, kéo dài đến ngày 30/4, lần lượt đi qua các địa phương Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, trước khi kết thúc tại trước Hội trường Thống Nhất (TPHCM) vào đúng buổi trưa 30/4 lịch sử.

Trong số các cua-rơ, đáng chú ý có đương kim áo vàng (nhà vô địch nội dung đơn) Igor Frolov (người Nga, đội TPHCM Vinama), Loic Desriac (người Pháp, Dược Domesco Đồng Tháp), Javier Perez (người Tây Ban Nha, Nhựa Bình Minh Bình Dương)… Họ là những ứng cử viên cho danh hiệu áo vàng.

Cũng theo Ban tổ chức (BTC) giải xe đạp truyền hình TPHCM 2023 có cơ cấu giải thưởng khá hấp dẫn. Theo đó, cua-rơ giành áo vàng chung cuộc sẽ giành được 200 triệu đồng tiền thưởng, áo xanh (vua thắng chặng) được thưởng 50 triệu đồng, áo chấm đỏ (vua leo núi) được thưởng 50 triệu đồng, áo trắng (cua-rơ trẻ xuất sắc nhất) nhận thưởng 30 triệu đồng.

Ngoài ra, BTC còn trao 100 triệu đồng tiền thưởng cho ngôi vô địch đồng đội, cũng như giải thưởng cua-rơ ấn tượng chung cuộc có giá trị 50 triệu đồng. Riêng tay đua thắng từng chặng sẽ nhận 20 triệu đồng.