Giải golf có phần thưởng "Hole in One" giá trị 6 tỷ đồng

Giải đấu quy tụ 220 golfer, được tổ chức với quy mô chuyên nghiệp, hứa hẹn có chất lượng chuyên môn cao.

Các golfer tham dự giải sẽ được chia làm 4 bảng A, B, C và bảng nữ. Trong đó, riêng phần thưởng Hole in One (đánh một gậy từ điểm phát bóng vào thẳng hố đích) vô cùng giá trị, gồm tổng cộng 4 xe hơi hạng sang, cùng nhiều tiền mặt và hiện vật lên đến 6 tỷ đồng.

Đây là giải golf thường niên kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 19/5, do CLB golf Doanh nhân Nghệ Tĩnh tổ chức. Giải đấu sẽ diễn ra trong ngày 19/5 tại TPHCM.

Đây cũng là dịp để các tay golf tham gia giao lưu, giải trí, cũng như thể hiện vai trò, trách nhiệm với cộng đồng, trong công tác thiện nguyện.

Thông qua giải đấu này, CLB Doanh nhân Nghệ Tĩnh sẽ trích 10% tổng số tiền từ nguồn thu từ phía các nhà tài trợ, góp vào quỹ dùng cho hoạt động thiện nguyện của CLB.

Tham dự giải đấu này, các golfer có cơ hội chuẩn bị, tích lũy kinh nghiệm cho các giải đấu lớn trong và ngoài nước diễn ra trong thời gian tới.