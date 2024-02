Giải golf có giá trị tiền thưởng rất cao diễn ra ở TPHCM và Hà Nội

Cụ thể, tổng trị giá giải thưởng Hole in One lên đến 19 tỷ đồng. Các giải thưởng Hole in One được Ban tổ chức (BTC) giải thông báo cụ thể ở các hố tương ứng, tại các sân tương ứng. Tất cả các giải thưởng Hole in One này đều là các xe ô tô có giá trị cao.

Buổi lễ công bố giải diễn ra sáng 28/2 tại TPHCM (Ảnh: C.T).

Giải Volvo Golf Championship Việt Nam 2024 có sự tham dự của gần 600 golfer. Giải đấu được đầu tư nghiêm túc, chỉn chu, nhằm mang đến một sân chơi chuyên nghiệp, đẳng cấp trong hệ thống các giải đấu golf có chất lượng chuyên môn cao tại Việt Nam.

Giải diễn ra vào các ngày 29/3 tại sân golf Long Thành (Đồng Nai) và ngày 12/4 tại sân golf Đồng Mô (Hà Nội).

Thông qua giải, sẽ có 14 golfer xuất sắc nhất được BTC tuyển chọn để tham gia chuyến du đấu tại Bắc Âu trong năm nay.

Cụ thể, 14 golfer xuất sắc nhất này sẽ được lựa chọn từ 2 giải Best Gross (thành tích tốt nhất, có tổng số gậy thấp nhất), 6 giải Best Net (thành tích sau khi lấy tổng số gậy trừ đi số điểm trình độ) là khách hàng của Volvo, cùng 6 giải Best Net từ 3 bảng đấu A, B và C của giải đấu.