Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024 ra mắt áo đấu

Unique Nha Trang H-Marathon 2024 diễn ra vào sáng ngày 16/6, với sự tham gia của 5.000 runner (người chạy bộ).

Giải chạy nằm trong chuỗi sự kiện của Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2024 (ngày 13/6 đến 16/6), kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang (1924 - 2024), 15 năm Nha Trang được công nhận đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa (22/4/2009 - 22/4/2024).

5.000 runner trải nghiệm cung đường ven biển tuyệt đẹp đi qua các địa điểm nổi tiếng như đèo Lương Sơn, hòn Chồng, Đại học Nha Trang, Đại học Tôn Đức Thắng, tháp Trầm Hương, quảng trường 2/4, các khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao dọc theo cung đường biển Phạm Văn Đồng - Trần Phú...

Hiện có nhiều cá nhân, đội nhóm (với hàng trăm thành viên), loạt elite (vận động viên đạt thành tích cao trong các giải chạy), cùng một số nhân tố mới, tiềm năng đến từ đội tuyển điền kinh tỉnh Khánh Hòa và các địa phương đăng ký.

Vận động viên tham gia công tác đo đường vào ngày 4/5, đảm bảo cho người mới tập chạy hay runner lâu năm hoàn thành tốt phần thi, ở 3 cự ly: 5km, 10km, 21km (Ảnh: BTC).

Trên fanpage giải chạy, nhiều người chia sẻ nỗ lực tập luyện, hẹn nhau sáng 16/6 hội ngộ ở thành phố biển, đón bình minh tinh khôi sớm mai, cùng chinh phục mục tiêu mới, vượt qua giới hạn bản thân ở giải chạy đặc biệt, mừng Nha Trang 100 năm xây dựng và phát triển.

Trong không khí sôi động này, ban tổ chức vừa công bố áo dành cho vận động viên tham dự 3 cự ly 5km, 10km, 21km.

Theo đó, áo dành cho runner có màu xanh chủ đạo, xanh lá dành cho cự ly 5km, xanh ngọc - 10km, xanh dương - 21km, phối trắng và vàng đồng.

Cụ thể, áo màu xanh lá tượng trưng niềm tin và hy vọng, sự vươn lên, phát triển không ngừng của thành phố biển Nha Trang trẻ trung, năng động.

Màu xanh ngọc dành cho cự ly 10km lấy cảm hứng từ hình ảnh của bầu trời hòa cùng mây gió, cảnh sắc thơ mộng, thanh bình miền biển.

Màu xanh dương dành cho cự ly 21km thể hiện cho màu nước biển, pha lẫn chút vàng của màu cát, chút trắng của những cơn sóng biển.

Tất cả tượng trưng cho hình ảnh của vịnh biển Nha Trang tươi đẹp, từng được bình chọn là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, thu hút hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước mỗi năm.

Áo đấu dành cho vận động viên tham dự 3 cự ly 5km, 10km, 21km.

"Unique Nha Trang H-Marathon 2024 hứa hẹn tạo dấu ấn riêng và khác biệt trong rất nhiều giải chạy năm nay. Mùa giải 2024 đặc biệt hơn, khi tổ chức nhân dịp TP Nha Trang 100 năm xây dựng và phát triển. Vì vậy, chúng tôi sử dụng màu xanh của tuổi trẻ, của sự nhiệt huyết, màu xanh của biển cả và bầu trời để làm điểm nhấn cho áo đấu. Sẽ có nhiều điều thú vị và hấp dẫn dành cho vận động viên", đại diện ban tổ chức cho biết.

Áo do thương hiệu thời trang thể thao chuyên nghiệp sản xuất, chất liệu 100% polyester với sợi vải nhẹ, độ dày vừa vặn. Vải may áo được dệt theo chiều dọc, co giãn, đàn hồi tốt và thân thiện với làn da, có khả năng khô nhanh, thoáng khí, đảm bảo thấm hút mồ hôi, giúp cơ thể luôn khô ráo và thoáng mát, tạo sự thoải mái mỗi khi chuyển động.

Mặt trước của áo.

Mặt trước in tên giải, logo ban tổ chức và nhà tài trợ cùng họa tiết sọc chéo, thể hiện sự vươn lên, nỗ lực tiến về phía trước chinh phục kỷ lục mới của runner.

Mặt sau của áo.

Ở mặt lưng áo, tên giải được đặt theo chiều dọc. Bên cạnh kiểu dáng và màu sắc trẻ trung, năng động, áo đấu mang phong cách thời trang hiện đại và tinh tế. Nhà sản xuất sử dụng công nghệ in cao cấp, đa dạng họa tiết, hoa văn, hình ảnh rõ nét, phối màu sắc xảo.

Áo dành cho runner cự ly 21km.

Ngoài áo đấu, runner tham gia giải nhận thêm túi race-kit, gồm thức ăn nhẹ, nước giải khát, thực phẩm dinh dưỡng, hóa mỹ phẩm, quà tặng. Khu ẩm thực phục vụ runner nhiều trái cây và món ăn đặc sản phố biển.

"Với sứ mệnh hướng đến một cộng đồng năng động, khỏe mạnh, chúng tôi tin rằng vận động viên hài lòng với trang phục của giải đấu, nỗ lực hết sức để sở hữu cho mình chiếc áo finisher với chất lượng bền vững", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Ban tổ chức hoàn tất kiểm tra cung đường chạy (cự ly 5km, 10km, 21km), đảm bảo an toàn cho 5.000 runner có trải nghiệm đáng nhớ khi di chuyển qua các danh thắng tuyệt đẹp, vào sáng 16/6.

Buổi tập huấn về nghiệp vụ y tế cũng đã triển khai ngày 12/5, với sự tham gia của BS. Phạm Minh Tiện - bác sĩ thể thao của vận động viên nổi tiếng Hoàng Nguyên Thanh - Trung tâm Y sinh học Thể dục thể thao Get Body, cùng chuyên gia đến từ Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa nhằm đảm bảo cho công tác tổ chức sắp tới của giải.

MC Phạm Anh là người dẫn chương trình và đồng hành cùng giải chạy.

