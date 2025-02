Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 có tổng giải thưởng gần 2,3 tỷ đồng

Sáng nay (13/2), Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố, bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Theo đó, giải đấu được tổ chức thành hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 22/3 đến ngày 31/3 tại Nhà thi đấu huyện Đông Anh (Hà Nội). Giai đoạn 2 và vòng chung kết xếp hạng diễn ra từ ngày 10 đến ngày 19/10 tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Giải bóng chuyền quốc gia 2025 sẽ diễn ra từ ngày 22/3.

Tham dự Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 có sự tham dự của 8 đội nam và 8 đội nữ, bao gồm: Biên phòng MB, Công an TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Lavie Long An, LPBank Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, Thể Công Tân Cảng (nam); Geleximco Thái Bình, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, LPBank Ninh Bình, TP.HCM, Thông tin Đông Bắc, Vietinbank, VTV Bình Điền Long An, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa (nữ).

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia là giải đấu cao nhất trong hệ thống thi đấu của bóng chuyền Việt Nam, có sự góp mặt của tất cả các VĐV và những đội bóng mạnh nhất. Giải năm nay ngoài tìm ra nhà vô địch, còn là nơi để tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế, đặc biệt là SEA Games 33 vào tháng 12 tại Thái Lan.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng từ 1 đến 8. Kết thúc lượt đấu vòng tròn, 4 đội dẫn đầu sẽ giành quyền vào đấu vòng chung kết, tìm ra nhà vô địch. 4 đội xếp cuối sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm, đội xếp cuối sẽ phải xuống hạng thi đấu ở Giải bóng chuyền hạng A năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, ông Lê Trí Trường cho biết: "Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và giải vô địch quốc gia có sự đầu tư từ các câu lạc bộ, đẩy mạnh công tác truyền thông, hoạt động vận động tài trợ. Giải đấu còn nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp.

Sự thành công của giải vô địch quốc gia trong năm qua cũng góp phần vào thành tích chung của các đội tuyển Việt Nam, đơn cử là đội U20 nữ Việt Nam đạt tiêu chuẩn tham dự giải U21 thế giới và đội tuyển quốc gia góp mặt tại giải vô địch thế giới 2025".

Tổng giải thưởng của Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 là 2,28 tỷ đồng. Trong đó đội giải nhất được thưởng 500 triệu đồng, 300 triệu đồng cho đội hạng nhì, 200 triệu đồng cho đội hạng ba, 100 triệu đồng cho đội đứng hạng tư (ở mỗi hạng mục nam, nữ).

Các giải thưởng cá nhân như vận động viên tấn công xuất sắc nhất/chuyền hai xuất sắc nhất/phòng thủ xuất sắc nhất nhận thưởng 10 triệu đồng.

Theo điều lệ, mỗi đội bóng tham dự Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 sẽ được đăng ký 2 ngoại binh, mỗi thời điểm trên sân được phép sử dụng 1 ngoại binh.