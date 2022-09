Gần 2 nghìn cổ động viên Liverpool đòi UEFA bồi thường

Liverpool thi đấu với Real Madrid tại Paris trong trận chung kết Champions League 2021/22 hồi tháng 5 vừa qua. Trận đấu diễn ra chậm hơn kế hoạch 35 phút, nguyên nhân là xảy ra sự cố bên ngoài sân khiến cho hàng nghìn cổ động viên không thể vào sân theo dõi trận đấu như kế hoạch.

Cổ động viên Liverpool làm tắc nhiều con đường tới sân Stade de France (Ảnh: Getty).

Theo điều tra của nhà chức trách Pháp hàng nghìn người cổ động viên Liverpool đã gây ách tắc nhiều con đường tới Stade de France và mặc dù nhiều người không có vé nhưng vẫn cố gắng tràn vào sân. Điều đó dẫn tới cảnh chen lấn, xô đẩy và ách tách kéo dài. Để tránh tình trạng cổ động viên không vé tràn vào sân, nhiều cửa sân vận động vẫn đóng trước thời điểm bóng lăn. Vì vậy, trận đấu phải lùi lại hơn nửa giờ so với kế hoạch của UEFA.

Một số người cho biết họ bị tổn thương thân thể như gãy xương do bị giẫm đạp, nhiều người bị ảnh hưởng khi cảnh sát dùng hơi cay, một số người khẳng định họ gặp các triệu chứng lo âu và rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Cánh sát xịt hơi cay vào cổ động viên Liverpool (Ảnh: Getty).

Nhiều cổ động viên phải bịt mũi tránh hơi cay trong khi xếp hàng chờ vào sân (Ảnh: Getty).

Gerard Long, cổ động viên đã ký vào đơn ủy thác kiện cho công ty luật Binghams ở Liverpool, cho biết hơn 1.300 người đã đăng ký yêu cầu UEFA bồi thường, hầu hết họ đều bị chấn thương tâm lý.

"Chúng tôi đại diện cho những người phải chịu đựng những tổn thương về thể chất tại khu vực cửa sân vận động, cũng có nhiều người đã bị tổn thương về mặt tâm lý", Long nói. "Các cổ động viên cho biết họ lo lắng, gặp ác mộng, không bao giờ muốn xem một trận đấu bóng đá châu Âu hay thậm chí quay lại Pháp một lần nào nữa".

"UEFA với tư cách ban tổ chức phải cách trách nhiệm quan tâm tới các cổ động viên, những người đã phải trả rất nhiều tiền để sở hữu tấm vé. Tuy nhiên, họ lại không làm tốt công tác tổ chức".

Cảnh chen lấn, ngột ngạt, giẫm đạp đã xảy ra khiến nhiều CĐV Liverpool ảnh hưởng sức khỏe, tinh thần (Ảnh: Getty).

Công ty Leigh Day cho biết họ nhận được sự ủy thác của hơn 400 người hâm mộ Liverpool để kiện UEFA. Jill Paterson đứng đầu một nhóm đòi UEFA bồi thường khẳng định một số người bị chấn thương và tổn thương thể chất, bao gồm gãy xương, bầm tím do bị xô đẩy ở cổng sân vận động, chấn thương do bị đánh bằng dùi cui và khiên của cảnh sát.

Paterson nói rằng mọi người đã đưa ra những lời kể "thực sự gây sốc" về việc họ bị giẫm đạp, bạo lực và đau khổ, bên cạnh đó là những di chứng về tinh thần như hoảng loạn, lo lắng, mất ngủ đêm. Nhiều người lo sợ về sự an toàn của họ ở các trận đấu trong tương lai.

Paterson nói: "Các cổ động viên nói với chúng tôi rằng họ đã bị giẫm đạp, chảy nước mắt và lo sợ cho tính mạng của mình. Một số người trong đó từng là nạn nhân của thảm họa Hillsborough".

"Hàng nghìn người đã bỏ ra số tiền lớn để mua vé và đi du lịch đến Pháp với kỳ vọng được theo dõi một sự kiện tầm cỡ thế giới. Sự an toàn của họ lẽ ra phải được đảm bảo, đó là những gì họ đã chi trả thông qua việc mua vé. Đúng ra đó phải là một sự kiện được diễn với các giao thức về sự an toàn và an ninh cần thiết. Không có lý do gì để việc hỗn loạn và chấn thương xảy ra. Chúng tôi đã được một số người hâm mộ Liverpool tiếp cận gần như ngay lập tức sau sự kiện. Chúng tôi xem xét vụ việc và từ đó sẽ liên lạc với các luật sư người Pháp để cố gắng tìm kiếm một số giải pháp cho người hâm mộ".

Cảnh sát canh giữ một cổng vào sân Stade de France (Ảnh: Getty).

Long và Paterson cho biết các công ty luật đang trong giai đoạn cuối cùng của việc thu thập và xem xét bằng chứng, đồng thời làm việc với các luật sư Pháp, sau đó sẽ viết thư cho UEFA đề đạt yêu cầu bồi thường.

Tuần này, Liverpool cho biết họ đã gửi lời chứng thực từ 8.500 người hâm mộ theo "đánh giá độc lập" của UEFA về vụ việc.

UEFA từ chối trả lời các câu hỏi về các yêu cầu pháp lý được đề xuất. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu cho biết họ sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào về vụ việc cho đến khi đánh giá của họ được báo cáo, dự kiến vào cuối tháng 11.

Trước đó UEFA đã nói lời xin lỗi "tới tất cả những người hâm mộ đã phải trải qua hoặc chứng kiến những tình huống đáng sợ và đau khổ vào buổi tối hôm đó. Không một người hâm mộ bóng đá nào đáng bị đặt vào tình huống như vậy và chắc chắn điều đó không được phép xảy ra một lần nữa".