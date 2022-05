FPT Play mạnh tay đưa PGA Championship và USGA về Việt Nam

Từ lâu, cộng đồng người hâm mộ môn thể thao Golf trên thế giới luôn bàn tán về những giải đấu hàng đầu hành tinh như PGA Championship và USGA. Những giải đấu danh giá ấy đã cuốn hút hàng triệu người say mê vào từng cú đánh khi mỗi golfer thể hiện trên sân đấu. Với tính chuyên môn cao cùng với hình ảnh chỉn chu của những vận động viên tham gia, PGA Championship và USGA là những giải đấu thể thao không thể thiếu trong "thực đơn" thưởng thức của nhiều người.

Lịch sử lâu đời của hai giải Golf hàng đầu

PGA Championship được thành lập năm 1916 và là hệ thống các giải đấu golf thuộc hàng lâu đời và có truyền thống bậc nhất thế giới.

PGA Championship Trophy luôn là niềm khát khao đối với nhiều Golfer (Nguồn: PGA).

PGA Championship thời điểm ban đầu được hình thành dựa vào việc hợp nhất những giải đấu Golf hàng đầu nước Mỹ và 41 trung tâm huấn luyện Golf mạnh nhất xứ cờ hoa những năm 1900. Nổi bật nhất hơn cả trong số đó là Newport Country Club và St. Andrew's Golf Club. Với chất lượng cao ngay từ đầu như vậy, PGA Championship sớm trở thành sân chơi khó khăn với các golfer.

Còn đối với USGA, giải đấu được tổ chức bởi United States Golf Association (Hiệp hội Golf chuyên nghiệp Hoa Kỳ) vào năm 1895. Giải đấu này được sự đồng ý và thành lập bởi 2 liên đoàn Golf giữa 2 nước Hoa Kỳ và Mexico. USGA bao gồm 14 giải Golf vô địch quốc gia bao gồm U.S. Open, U.S. Women's Open và U.S. Senior Open.

Những gương mặt sáng giá trong lịch sử 2 giải đấu

Những sân chơi đẳng cấp luôn là nơi thu hút những Golfer đẳng cấp. Chính bởi lẽ đó, cả PGA Championship và USGA đều là những giải đấu quy tụ những vận động viên chất lượng của lịch sử Golf. Đối với PGA Championship, danh sách những nhà vô địch của giải có rất nhiều những cái tên thú vị như Tiger Woods, Phil Mickelson, Brooks Koepka… Đặc biệt, Tiger Woods chính là huyền thoại sống của giải đấu khi đã có 4 lần lên ngôi PGA Championship.

Tiger Woods được mệnh danh là ông hoàng PGA Championship (Nguồn: PGA).

Còn tại sân chơi USGA, những cái tên từng đạt lấy vinh quang trong lịch sử của giải có thể kể đến như Gary Woodland, Dustin Johnson và dĩ nhiên là cả Tiger Woods cũng đã tham gia giải... Đặc biệt, tay Golf mang 2 dòng máu Thái Lan - Mỹ thuộc số ít các golfer từng có 2 lần giành chức vô địch tại USGA.

Bryson DeChambeau là cái tên được chú ý tại các kỳ USGA (Nguồn: USGA).

Sự phổ biến đối với khán giả đại chúng

Theo như công bố của PGA Championship, giải đấu này thu hút 6 đơn vị truyền hình lớn trên thế giới là CBS Sports, NBC Sports, Golfer Channel, Sky Sports UK, hệ thống kênh Discovery và JTBC Golf & Sports. Chính vì lẽ đó, giải đấu này đã đến được với đông đảo người xem trên khắp hành tinh.

Sự hoàn hảo về hình ảnh của các Golfer luôn là điểm thu hút của 2 giải đấu này (Nguồn: USGA).

Còn đối với USGA, các tour đấu được trải dài khắp 3 châu lục bao gồm châu Mỹ, châu Âu và châu Á, lượng người xem cũng lên tới con số hàng triệu. Theo thống kê từ NBC Sports, trận chung kết diễn ra năm 2021 đã thu hút 5,7 triệu người theo dõi trên các nền tảng trả phí trên toàn thế giới.

Nhận thấy sức hút cực kì to lớn của PGA Championship và USGA, FPT Play đã quyết định sở hữu bản quyền của 2 giải đấu hàng đầu này và giới thiệu tới khán giả Việt Nam trong vòng 3 năm (2022 - 2024).

PGA Championship 2022 bao gồm 2 giải thi đấu chính thức là PGA Championship và Senior PGA Championship. Còn tại USGA 2022, danh sách các giải đấu cấu thành bao gồm 7 giải đấu nhỏ với cấp độ khác nhau bao gồm US Open, US Women Open, US Senior Open, US Senior Women's Open, US Amateur, US Women's Amateur và US Junior Amateur. Trong đó, US Open chính là nội dung thi đấu quan trọng và được quan tâm nhất.

Tháng 5 rộn ràng đam mê dành cho các Golfer trên FPT Play

Kể từ ngày 19/5, các khán giả yêu thích Golf tại Việt Nam hoàn toàn có thể theo dõi trọn vẹn giải đấu PGA Championship 2022 trên các nền tảng của FPT Play.

Trong 4 ngày từ 19 tới 22/5, PGA Championship sẽ được diễn ra với sự tham gia của hàng loạt tên tuổi lớn của làng golf thế giới hiện tại như Scottie Scheffler, Justin Thomas hay Rory McIlroy. Sau đó, kể từ 26 tới 29/5, khán giả Việt sẽ tiếp tục được tận hưởng Senior PGA Championship. Nội dung thi đấu này cũng có rất nhiều tài năng trẻ thế giới tham gia như Steven Alker (New Zealand), Robert Allenby (Australia) hoặc như Stephen Ames (Canada).

