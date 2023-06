Filip Nguyễn trải lòng trong ngày ký hợp đồng với CLB Công An Hà Nội

Một ngày sau khi đặt chân tới Việt Nam, thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn có mặt tại trụ sở CLB Công An Hà Nội vào sáng nay. Hai bên chính thức đặt bút ký hợp đồng vào lúc 11h35.

Filip Nguyễn chia sẻ trong lễ ký hợp đồng với CLB Công An Hà Nội: "Xin chào các bạn, tôi đã trở về nhà, giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi cảm ơn người hâm mộ đã luôn cổ vũ, động viên tôi những ngày qua và trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn VFF và CLB Công An Hà Nội đã quan tâm, tin tưởng, lựa chọn tôi trở thành thủ môn số một của CLB.

Cảm ơn bố, người đã kiến tạo cho tôi ước mơ, kiên trì ủng hộ tôi trên hành trình hiện thực hóa ước mơ của mình. Tôi cũng xin cảm ơn Liên đoàn bóng đá CH Séc, CLB Slovacko và đồng đội đã cho tôi những trải nghiệm, ủng hộ khao khát trở về quê hương của bố mình để thi đấu mà tôi hằng ấp ủ".

Filip Nguyễn chia sẻ cảm xúc khi ký hợp đồng với CLB Công An Hà Nội (Ảnh: CAHN FC).

"Cảm ơn CLB Công An Hà Nội đã giúp đỡ tôi trong quá trình đàm phán, thương lượng, hoàn tất thủ tục để trở về Việt Nam. Tôi cảm ơn gia đình, đặc biệt là vợ và con trai ủng hộ ước mơ của tôi để trở lại quê hương.

Tôi sẽ nỗ lực trên sân để mang lại niềm vui cho CLB, cho gia đình, cố gắng thực hiện sứ mệnh chung. Mong là người hâm mộ, gia đình, bạn bè sẽ luôn ủng hộ khích lệ tôi", Filip Nguyễn nói thêm.

"Mong rằng CLB và ban huấn luyện, đồng đội luôn giúp đỡ tôi trong quá trình hòa nhập. Tôi luôn tin rằng mình và CLB Công An Hà Nội có nhân duyên, bởi tôi mang một nửa dòng máu Lạc Hồng. Đừng chỉ nghe những gì tôi nói, hãy nhìn những gì tôi hành động", thủ thành Việt kiều nhấn mạnh.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch CLB Công An Hà Nội, Trần Văn Hùng cho biết: "Đội bóng chính thức ký hợp đồng với Filip Nguyễn. Đây là cầu thủ có chuyên môn tốt và khoác áo nhiều đội bóng giàu truyền thống tại CH Séc, được gọi vào đội tuyển quốc gia CH Séc.

Filip Nguyễn rất mong muốn được cống hiến cho đội bóng quê hương, cũng như khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Chúng tôi mong Filip Nguyễn sớm hòa nhập với lối chơi chung với toàn đội, phát huy được tài năng. Các cầu thủ Công An Hà Nội rất vui khi biết tin Filip nguyễn gia nhập đội bóng".

Filip Nguyễn được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở CLB Công An Hà Nội (Ảnh: CAHN FC).

Được biết, đội bóng ngành Công An muốn có Filip Nguyễn từ đầu mùa giải, tuy nhiên không tìm được tiếng nói chung với CLB Slovacko của CH Séc. Filip Nguyễn vẫn còn hợp đồng 1,5 năm tới tháng 12/2024 với Slovacko. Do đó CLB Công An Hà Nội nhiều khả năng phải bỏ số tiền không nhỏ để mua lại hợp đồng của thủ thành có bố là người Việt Nam này.

Lý do khiến Filip Nguyễn quyết định đầu quân cho Công An Hà Nội là bởi anh muốn được nhập quốc tịch để có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bên cạnh đó, nếu thi đấu cho đội bóng ngành công an, Filip Nguyễn sẽ nhận mức lương cao nhất trong sự nghiệp của mình.

Theo thông tin được tờ ISport của CH Séc chia sẻ, khi thuyết phục Filip Nguyễn từ hồi đầu mùa giải, CLB Công An Hà Nội đề nghị trả 400.000 euro (hơn 10 tỷ đồng).

Filip Nguyễn sinh năm 1992 có bố là người Việt Nam, mẹ người CH Séc. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Sparta Prague, sau đó chơi bóng cho nhiều đội bóng tại CH Séc, được triệu tập lên đội tuyển quốc gia CH Séc nhưng không được thi đấu.