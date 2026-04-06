F88 góp phần nâng tầm trải nghiệm cho vận động viên tại Marathon Đền Hùng 2026

Dấu ấn F88 trên hành trình về nguồn đầy cảm xúc

Diễn ra sáng ngày 5/4 tại Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng, giải Marathon Đền Hùng 2026 quy tụ gần 4.000 vận động viên (VĐV) tham gia tranh tài ở 5 cự ly từ 1,5km đến 42km.

Không chỉ là một sự kiện thể thao, giải chạy tiếp tục khẳng định sức hút nhờ việc kết nối thể thao với giá trị văn hóa - lịch sử của vùng đất Phong Châu xưa.

Đường chạy năm nay xuất phát từ Công viên Văn Lang, đi qua các địa danh linh thiêng như đền Quốc tổ Lạc Long Quân, Đền Giếng trước khi về đích tại Quảng trường Đền Hùng.

Giải Marathon Đền Hùng 2026 quy tụ gần 4.000 vận động viên (Ảnh: BTC).

Cung đường giàu giá trị lịch sử mang đến trải nghiệm đặc biệt, khi mỗi bước chạy không chỉ là chinh phục thể lực mà còn là hành trình về nguồn đầy tự hào.

Trong tổng thể trải nghiệm đó, sự hiện diện của F88 với vai trò nhà tài trợ vàng trở thành điểm nhấn nổi bật. Không chỉ dừng lại ở việc đồng hành, doanh nghiệp này còn góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm cho VĐV thông qua những hoạt động sáng tạo, mang đậm yếu tố tinh thần.

Trong đó, chương trình tặng Đồng xu kỳ lân và Túi lộc may mắn trở thành "động lực tinh thần" mang đậm bản sắc của F88. Món quà được F88 thiết kế như một biểu tượng gắn với tinh thần bền bỉ, vượt giới hạn - điều mà mỗi runner đều theo đuổi trên đường đua.

Nhiều vận động viên hào hứng nhận món quà ý nghĩa từ nhà tài trợ F88 (Ảnh: BTC).

Theo ban tổ chức, hình tượng kỳ lân đại diện cho tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, sẵn sàng vượt qua thách thức để tung cánh về đích, đồng điệu với cách mà F88 đã vượt khó để phát triển và khẳng định vị thế trong lĩnh vực tài chính bình dân tại Việt Nam. Còn hình tượng con mèo là mong muốn mỗi người sở hữu sẽ mang đến may mắn, tài lộc.

Các vật phẩm này đã được dâng hương tại Đền Hùng trước khi trao tặng cho VĐV, qua đó gia tăng giá trị tinh thần.

Sự kết hợp giữa yếu tố tâm linh và thể thao giúp mỗi món quà trở thành một “kỷ vật” mang ý nghĩa riêng, không chỉ trong ngày thi đấu mà còn trong hành trình dài phía trước.

Trải nghiệm khác biệt nâng tầm giải chạy phong trào

Thực tế ghi nhận cho thấy, những hoạt động do F88 đồng hành tại giải chạy đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng runner. Nhiều VĐV cho biết họ cảm nhận rõ sự khác biệt khi giải chạy không chỉ tập trung vào thành tích mà còn chú trọng đến trải nghiệm tổng thể.

F88 đồng hành cùng mỗi bước chạy của các vận động viên (Ảnh: BTC).

Chị Thủy (Vân Phú, Phú Thọ) - một runner tham gia cự ly 42km, chia sẻ sự hào hứng khi nhận được đồng xu kỳ lân. Theo chị, đây là biểu tượng cho sự bứt phá và hoàn thành mục tiêu sau quá trình rèn luyện bền bỉ. Niềm tin vào yếu tố may mắn cũng giúp các VĐV thêm động lực trên từng bước chạy.

Trong khi đó, nhiều người tham gia lớn tuổi lại nhìn nhận món quà dưới góc độ tinh thần. Việc đồng xu được dâng hương trước các Vua Hùng như một lời chúc cho hành trình thi đấu thuận lợi và trọn vẹn hơn.

Không chỉ dừng ở quà tặng, hệ thống hoạt động bên lề như dâng hương, mini game, biểu diễn văn hóa dân gian cũng được Ban tổ chức triển khai bài bản. Sự tham gia chủ động và sáng tạo của F88 đã góp phần tạo nên điểm khác biệt rõ ràng cho mùa giải năm nay.

Đại diện F88, ông Trần Tuấn Việt - Giám đốc khối Marcom (Tiếp thị và Truyền thông) - cho biết doanh nghiệp mong muốn trao đi những giá trị tinh thần tích cực, giúp mỗi runner không chỉ hoàn thành đường đua mà còn mang theo năng lượng mới cho cuộc sống. Đây cũng là cách thương hiệu này tiếp cận cộng đồng một cách gần gũi và bền vững hơn.

Cung đường chạy của giải Marathon Đền Hùng 2026 (Ảnh: BTC).

Về chuyên môn, giải Marathon Đền Hùng 2026 ghi nhận thành tích ổn định ở các cự ly. Ở nội dung marathon 42km nam, các VĐV Đào Bá Thành, Cao Anh Lân và Ngô Duy Mệnh lần lượt về nhất, nhì, ba. Ở nội dung nữ, các vị trí dẫn đầu thuộc về Hoàng Hương Thúy, Lại Thị Thanh Nguyệt và Lê Hoàng Cúc.

Các cự ly 21km, 10km và 6km cũng chứng kiến sự cạnh tranh sôi nổi, với thành tích không chênh lệch nhiều so với các giải chạy lớn trong nước. Điều này cho thấy chất lượng chuyên môn của giải Marathon Đền Hùng ngày càng được nâng cao.

Được tổ chức thường niên từ năm 2024 bởi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Ban Quản lý Khu di tích Đền Hùng và Viet Running, giải đấu đang từng bước khẳng định vị thế trong hệ sinh thái chạy bộ phong trào tại Việt Nam.

Trong đó, vai trò của các đơn vị đồng hành như F88 tiếp tục là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sức hút riêng cho sự kiện.