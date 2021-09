Evander Holyfield vượt qua kiểm tra y tế, sẵn sàng thượng đài với Belfort

Dân trí Nhà cựu vô địch quyền anh nhà nghề thế giới Evander Holyfield vừa vượt qua các cuộc kiểm tra y tế, để chờ trận đấu với cựu vô địch UFC Vitor Belfort.

Holyfield tích cực tập luyện cho trận đấu với Belfort.

Sở dĩ việc kiểm tra y tế đối với Evander Holyfield (Mỹ) được thực kỹ lưỡng, bởi huyền thoại quyền anh một thời hiện đã lớn tuổi. Evander Holyfield sẽ bước sang tuổi 59 vào tháng sau, đồng thời đã 10 năm rồi không thi đấu chuyên nghiệp, tính từ khi Holyfield giã từ võ đài hồi năm 2011.

Những bài kiểm tra y tế bắt buộc dành cho Evander Holyfield gồm kiểm tra mắt, xét nghiệm máu, điện tâm đồ và kết quả chụp MRI. Đây là quy định của bang Florida (Mỹ), nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa Holyfield và Belfort vào chiều thứ Bảy (11/9, theo giờ Mỹ).

"Ông già gân" Holyfield vừa vượt qua cuộc kiểm tra y tế, với nhiều phương pháp xét nghiệm khác nhau.

Chưa hết, ngay trước khi trận đấu với Belfort diễn ra vào chiều 11/9 tới đây, Holyfield sẽ được kiểm tra thể chất một lần nữa, rồi mới được cho lên thi đấu.

Trước đó, bang California (Mỹ) đã cấm trận đấu này diễn ra, cũng bởi vì Holyfield quá lớn tuổi cho các trận đấu quyền anh. Ban đầu, thành phố Los Angeles (California) dự định là nơi tổ chức trận đấu giữa De La Hoya (Mexico) và Vitor Belfort (Brazil).

Sau đó, do De La Hoya dương tính với SARS-CoV-2, buộc phải rút lui, nên Evander Holyfield thay thế, và trận đấu cũng phải dời đến Florida mới được cấp phép tổ chức.

Huyền thoại quyền anh một thời đang ráo riết tập luyện để thượng đài vào chiều 11/9 tới (theo giờ Mỹ).

Trước nữa, hồi năm 2004, khi Holyfield 42 tuổi, bang New York từng từ chối cấp phép cho Holyfield thi đấu tại bang này, sau trận thua của Holyfield tại võ đài Madison Square Garden ở New York, với lý do "thành tích kém và kỹ năng giảm sút".

Khi đó, Barry Jordan của Ủy ban thể thao bang New York chỉ ra rằng, những võ sĩ lớn tuổi phải được kiểm tra MRI, điện tâm đồ và thần kinh trước các cuộc thượng đài. Bởi, các võ sĩ lớn tuổi là những "đấu sĩ có nguy cơ chấn thương cao, do sự nghiệp đã kéo dài dẫn đến hiệu suất kém".

Đối thủ của Holyfield là Belfort năm nay 44 tuổi, là nhà cựu vô địch UFC, nhưng từ năm 2018 đến nay, Belfort cũng chưa thi đấu trở lại.

Lợi thế của Evander Holyfield là trận đấu sắp diễn ra ở Florida là trận đấu theo thể thức của môn quyền anh, vốn là sở trường của tay đấm từng là đối thủ số một của Mike Tyson trong quá khứ.

Gọi đây là lợi thế vì quyền anh là sở trường của Holyfield, trong khi Belfort quen đấu võ tự do ở võ đài UFC. Lần gần nhất mà võ sĩ người Brazil thi đấu quyền anh là từ tận năm 2006. Trận đấu với Holyfield sắp diễn ra cũng mới chỉ là trận thứ hai trong sự nghiệp đấu quyền anh của Belfort, sau trận đầu tiên vào năm 2006 kể trên, trong khi Holyfield từng có 57 trận quyền anh nhà nghề (thắng 44 trận).

Thiện Nhân