Đội tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia, Lào ở vòng loại Asian Cup

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành lễ bốc thăm vòng loại Asian Cup 2027 vào 14h chiều nay (9/12). 24 đội bóng chia làm 6 bảng đá vòng loại cuối cùng, mỗi bảng gồm 4 đội. 6 đội tuyển đứng đầu bảng sẽ giành vé dự giải bóng đá lớn nhất châu lục năm 2027 tại Saudi Arabia.

Lá thăm may rủi đưa đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng F cùng các hai đối thủ Đông Nam Á là Malaysia và Lào. Đội bóng còn lại là Nepal được đánh giá yếu nhất bảng đấu.

Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu thuận lợi ở vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đây là lá thăm thuận lợi cho đoàn quân HLV Kim Sang Sik, khi cùng với Nepal, Lào không được đánh giá cao ở khu vực Đông Nam Á. Đây là đối thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu ở ngày mở màn AFF Cup 2024 hôm nay.

Malaysia được coi là đối thủ đáng ngại nhất với đội tuyển Việt Nam. Mặc dù vậy, đội bóng này đã sa sút khá nhiều sau khi HLV Kim Pan Gon ra đi và vừa bị Campuchia cầm hòa 2-2 ở ngày khai mạc AFF Cup 2024.

So với các đội tuyển khác ở nhóm hạt giống số hai, Malaysia bị đánh giá thấp hơn so với Turkmenistan, Philippines, Afghanistan, Hong Kong (Trung Quốc) và Yemen. Tương tự ở nhóm hạt giống số ba, Nepal cũng yếu hơn so với Singapore, Maldives, Đài Loan (Trung Quốc), Myanmar và Bhutan.

Đội tuyển Thái Lan rơi vào bảng đấu khó khăn hơn, khi đối đầu Turkmenistan, Đài Loan (Trung Quốc) và Sri Lanka. Philippines, Myanmar và Singapore cũng nằm ở bảng đấu hứa hẹn không dễ dàng.

Sau khi kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2026, khu vực châu Á đã chọn được 18 đội dự Asian Cup 2027 gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia, Saudi Arabia, Qatar, UAE, Iraq, Uzbekistan, Jordan, Oman, Indonesia, Trung Quốc, Bahrain, Triều Tiên, Kuwait, Palestine và Kyrgyzstan.

6 đội bóng đứng đầu 6 bảng vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 sẽ giành vé tham dự giải đấu ở Saud Arabia. Các trận đấu sẽ diễn ra từ tháng 3 đến tháng 9/2025.