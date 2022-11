Đội tuyển Ba Lan được phi cơ chiến đấu hộ tống đến Qatar

World Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 20/11, với trận mở màn giữa đội tuyển nước chủ nhà Qatar và Ecuador.

Đáng chú ý, tuyển Ba Lan đến Qatar tham dự World Cup theo cách khá đặc biệt, khi chiếc máy bay chở ngôi sao Robert Lewandowski cùng các đồng đội của anh được hai máy bay chiến đấu F-16 của quân đội hộ tống đến tận biên giới nước này.

Hai máy bay chiến đấu F-16 của Ba Lan hộ tống máy bay chở đội tuyển nước này đến Qatar tham dự World Cup (Ảnh: The Sun).

Hình ảnh đặc biệt của đội tuyển Ba Lan được hộ tống bởi máy bay chiến đấu F-16 (Ảnh: The Sun).

Theo tờ The Sun, lý do máy bay chiến đấu hộ tống đội tuyển Ba Lan là do hai công dân của nước này đã thiệt mạng trong một vụ rơi tên lửa ở trang trại cách biên giới Ukraine bốn dặm cách đây hai ngày. NATO đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp sau vụ thường dân của Ba Lan thiệt mạng vì tên lửa nói trên.

Tuy nhiên, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết một tên lửa phòng không của Ukraine rất có thể đã gây ra "tai nạn đáng tiếc" nói trên.

Tổng thư ký NATO cũng ám chỉ rằng không có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc tấn công có chủ ý từ phía Nga.

Nhưng điều đó không ngăn được cuộc hộ tống phòng thủ ấn tượng đến biên giới Ba Lan trên đường đến Trung Đông.

Tài khoản Twitter của đội tuyển quốc gia Ba Lan đăng: "Chúng tôi được máy bay F16 hộ tống đến biên giới phía nam Ba Lan! Xin cảm ơn và gửi lời chào tới các phi công!"

Tại World Cup 2022, Ba Lan ở bảng C cùng Argentina, Mexico và Saudi Arabia. Mục tiêu của Robert Lewandowski và các đồng đội của anh là tìm cách đưa Ba Lan giành vé lọt qua vòng bảng lần đầu tiên kể từ năm 1986.