Đối thủ gửi yêu cầu độc lạ tới Lionel Messi

Vào lúc 06h30 ngày 29/3, Curacao sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Argentina trên sân vận động Unico Madre de Ciudades (Argentina). Với các cầu thủ Curacao, việc gặp gỡ với Messi còn quan trọng hơn kết quả trận đấu.

Cuco Martina yêu cầu Messi chuẩn bị 23 chiếc áo đấu để toàn đội Curacao đỡ phải tranh nhau (ảnh: Orange Picture).

Trước thềm trận đấu, hậu vệ Cuco Martina của Curacao đã gửi yêu cầu tới Messi: "Chúng tôi sẽ không oẳn tù tì để được đổi áo với Messi như Panama. Tôi nhắn tin cho Messi nhờ anh ấy chuẩn bị 23 áo đấu cho cả đội. Tôi nói với anh ấy rằng nếu chỉ mang một cái, cả đội Curacao sẽ đánh nhau để giành lấy nó".

Trong khi đó, tiền đạo Leandro Bacuna nhấn mạnh: "Cả đội sẽ tận hưởng từng phút giây trong cuộc đối đầu với Argentina". Cả Martina và Bacuna đều rất ngưỡng mộ Messi. Trên trang cá nhân, họ cũng có nhiều bài viết bày tỏ sự tình yêu với siêu sao người Argentina.

Messi là thần tượng của các cầu thủ Curacao (Ảnh: Getty).

Cũng liên quan tới Messi, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) đã đặt làm bức tượng tỷ lệ 1:1 của Messi đang nâng cúp vàng thế giới và đặt cạnh hai bức tượng của Pele và Maradona ở trụ sở chính tại Paraguay.

Trong ngày ra mắt tác phẩm, CONMEBOL mời Messi đến trụ sở. Tại đây, Messi cùng các đồng đội sẽ được tặng mỗi người một phiên bản nhỏ của chiếc cúp Finalissima (siêu cúp liên lục địa) và Copa America 2021. Chưa dừng lại ở đó, đích thân Chủ tịch CONMEBOL, Alejandro Dominguez đã trao món quà đặc biệt là cây trượng quyền lực cho Messi.

Bức tượng Messi cầm cúp vàng thế giới ở trụ sở của CONMEBOL (Ảnh: Twitter).

Messi cũng xuất hiện trong bộ phim tài liệu "Written in the Stars" của FIFA nhưng ở khía cạnh khác. FIFA đã quyết định đưa khoảnh khắc Messi to tiếng và gọi Weghorst là "thằng đần" trong lúc trả lời phỏng vấn sau trận đấu giữa Argentina và Hà Lan ở World Cup 2022. Đây là trận đấu căng thẳng tột độ khi trọng tài đã rút ra tới 18 thẻ vàng cho hai đội (kỷ lục ở World Cup).