Đội bóng của Thanh Nhã, Hải Yến thua ở vòng bảng Cúp Quốc gia 2024

Bảng A chứng kiến cuộc đọ sức đáng chú ý giữa Hà Nội I và Phong Phú Hà Nam. Chỉ cần 1 điểm là chắc chắn vào bán kết, Hà Nội I bố trí đội hình chơi lùi sâu phòng ngự trước Phong Phú Hà Nam. Trong khi đó, cô trò HLV Nguyễn Thị Khánh Thu cũng không vội vàng tấn công bởi trận hòa cũng đủ để họ giữ ngôi đầu.

Hải Yến không thể giúp Hà Nội I tránh được thất bại (Ảnh: VFF).

Thực tế, Hà Nội I vẫn tạo ra một số pha phản công đáng chú ý. Nhưng ở giải đấu năm nay, các chân sút của đại diện Thủ đô làm chưa tốt ở khâu dứt điểm cuối cùng. Trong thế trận mà cả hai đội đều tỏ ra cẩn trọng, hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam bất ngờ tăng tốc.

Phút 51, Trần Thị Duyên có pha tạt bóng hướng thẳng về khung thành của Hà Nội I. Tuy nhiên, thủ thành Kiều Oanh bất ngờ mắc sai lầm và để bóng đi vào lưới, bàn thắng đến bất ngờ với Phong Phú Hà Nam. Không còn gì để mất, Hà Nội I tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đáng tiếc, Thanh Nhã hay Hải Yến không đủ sắc sảo để ghi bàn. Họ chấp nhận thất bại 0-1 trước Phong Phú Hà Nam.

Trận đấu còn lại ở bảng B giữa Than KSVN và Thái Nguyên T&T. Ngay ở phút thứ 9, Trần Thị Thu Xuân sớm có bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho Than KSVN sau đường chuyền đẹp mắt của Nguyễn Thị Vạn. Chỉ 4 phút sau, vẫn là Thu Xuân dứt điểm đẳng cấp nâng tỉ số lên 2-0. Lần này, người kiến tạo là Hà Thị Nhài.

Sớm có được lợi thế dẫn trước, Than KSVN dễ dàng duy trì thế trận phòng ngự phản công và kiểm soát bóng tốt. Trận đấu trôi về những phút cuối nhưng Thái Nguyên T&T không có được bàn gỡ. Than KSVN thắng chung cuộc 2-0. Như vậy, Than KSVN dẫn đầu bảng B, xếp nhì bảng là Thái Nguyên T&T, đây cũng là 2 đội bóng giành quyền vào bán kết.