Djokovic được kỳ vọng vô địch Monte Carlo

Dù không tiêm vaccine Covid-19, việc Novak Djokovic tham dự Monte Carlo 2022 là chắc chắn, bởi từ giữa tháng 3, Chính phủ Pháp đã bãi bỏ những hạn chế về quy định tiêm vaccine phòng Covid-19. Ngoài Monte Carlo, Nole nghiễm nhiên đủ điều kiện tham dự Roland Garros diễn ra tại Pháp từ 30/5 tới 13/6.

Bên cạnh đó, Djokovic chắc chắn được thi đấu ở giải đấu tại quê hương Serbia Open (18/4). Ngôi sao sinh năm 1987 cũng chờ đợi Tây Ban Nha, Italia nới lỏng quy định về Covid-19 để tham dự Madrid Masters (26/4) và Rome Masters (2/5).

Novak Djokovic có cơ hội lên ngôi vô địch giải ATP Masters 1000 trong năm nay.

Giải ATP Masters 1000 Monte Carlo chính thức diễn ra từ 11 tới 17/4 tại Monaco (Pháp). Djokovic từng 14 lần tham dự giải đấu này và giành được 2 chức vô địch. Mùa giải năm ngoái Nole dừng bước tại vòng ba khi để thua Dan Evans (Anh) với tỷ số 4-6, 5-7.

Ở mùa giải năm nay, tay vợt người Serbia bị cấm thi đấu ở Australian Open và hai ATP Masters 1000 (Indian Wells và Miami Open). Djokovic mới chỉ dự được giải Dubai Open và dừng bước ở tứ kết. Thành tích này khiến Nole mất ngôi số một thế giới trong ba tuần, trước khi lấy lại vị trí do Daniil Medvedev bị loại sớm ở Indian Wells.

Hiện tại, Daniil Medvedev thông báo nghỉ hai tháng do chấn thương, còn Rafael Nadal cũng không thể thi đấu vì lý do tương tự. Do vậy, Novak Djokovic được đánh giá cao về cơ hội lên ngôi vô địch Monte Carlo năm nay.

Rafael Nadal đang giữ kỷ lục vô địch Monte Carlo với 11 lần lên ngôi. Trong vài ngày qua, trên trang cá nhân, Djokovic liên tục đăng tải loạt ảnh đang tập luyện trên mặt sân đất nện, địa điểm sắp diễn ra ATP Masters 1000 Monte Carlo tại Monaco (Pháp).