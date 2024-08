Điểm danh dàn "bom tấn" hứa hẹn bùng nổ tại Ngoại hạng Anh mùa 2024/25

Khán giả Việt sẽ được thưởng thức phong độ của dàn cầu thủ này trọn vẹn trong 380 trận đấu, duy nhất trên các kênh sóng K+.

Haaland sẽ lại sắm vai "quái vật" như mùa đầu tiên?

Haaland có thể lực sung mãn khi bước vào mùa giải mới.

Nếu số bàn thắng là thước đo chân thật nhất để phản ánh phong độ cầu thủ thì Haaland của mùa giải 2023/24 không còn sắm vai "quái vật" khiến hàng thủ đối phương khiếp đảm với 36 bàn thắng như mùa đầu tiên anh tới Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, một tiền đạo ghi 27 bàn sau 31 trận, trong hoàn cảnh phải nghỉ thi đấu tới 69 ngày do 4 chấn thương khác nhau sẽ vẫn là hung thần với phần còn lại của Ngoại hạng Anh. Nhất là, hè 2024, Haaland không phải thi đấu tại vòng chung kết EURO 2024 nên vẫn duy trì được thể lực sung mãn khi bước vào mùa giải mới.

Mùa giải mới, Cole Palmer sẽ tiếp tục tiến gần tới ngôi vua?

Cole Palmer với thế mạnh dứt điểm đa dạng là hiểm họa của mọi khung thành.

Trong top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại Ngoại hạng Anh mùa trước, Cole Palmer là gương mặt tiến gần đến "ngai vàng" của Haaland với 22 bàn thắng, khiến người hâm mộ thật sự kinh ngạc.

Điểm mạnh của Palmer nằm ở khả năng dứt điểm rất đa dạng. Đó là yếu tố cần thiết để tạo ra một chân sút chất lượng. Tức là khi ở bất cứ vị trí nào, trong bối cảnh tình huống bóng sống hay chết, Palmer đều có thể trở thành hiểm họa đe dọa khung thành đối thủ.

Thời của Quả bóng Vàng Rodri

Rodri đứng số 1 vai trò tiền vệ trung tâm của bóng đá thế giới.

Trải qua vòng chung kết EURO 2024 rực rỡ cùng Tây Ban Nha, Rodri sáng cửa giành Quả bóng Vàng. Điểm mạnh của cựu sao Atletico không nằm ở khả năng săn bàn. Rodri như động cơ chính trong guồng máy. Người phân phối bóng, điều chỉnh nhịp độ trận đấu nhanh chậm tùy ý, là người chia bài ở hàng tiền vệ, cầu nối giữa các tuyến. Khi cần, tiền vệ người Tây Ban Nha có thể bất thình lình đẩy cao nhịp độ trận đấu. Có thể nhận định, không ai khác ngoài Rodri đang đứng số một ở vai trò của tiền vệ trung tâm.

Những cái tên khác có thể làm nên chuyện

Ngoại hạng Anh 2023/24 đã chứng kiến Ollie Watkins bùng nổ nhất. Những bàn thắng của tiền đạo người Anh giúp Aston Villa có vé dự Champions League. Khép lại mùa giải vừa qua, tay săn bàn 28 tuổi ghi 19 bàn.

Bruno Fernandes, Declan Rice cũng là những cầu thủ chơi ấn tượng từ mùa giải năm ngoái. Fernandes vẫn cho thấy sự bền bỉ, lối chơi rất tích cực trong màu áo Manchester United ở mùa 2023/24. Với Rice, ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Arsenal, bản hợp đồng trị giá 105 triệu bảng, lập tức tạo ra sự khác biệt với 7 bàn - thành tích tốt nhất trong sự nghiệp. Cựu ngôi sao West Ham trở thành lá chắn thép trước hàng phòng ngự "pháo thủ".

Với phong độ chói sáng của dàn siêu sao được yêu thích và những tên tuổi mới cập bến trong kỳ chuyển nhượng hè, Ngoại hạng Anh năm nay sẽ mang đến cho người hâm mộ những màn trình diễn vô tiền khoáng hậu, hấp dẫn không thể rời mắt. Tại Việt Nam, duy nhất trên K+, khán giả mới được thưởng thức trọn vẹn 380 trận cầu kịch tính này.

Chương trình đồng hành độc quyền chỉ có trên K+

Cùng với sự trở lại của Ngoại hạng Anh, các chương trình đồng hành được yêu thích do K+ sản xuất cũng trở lại, phục vụ người hâm mộ trọn vẹn các ngày trong tuần: VAR+ - Giải Mã Ngoại Hạng (thứ 2), Tactical Cam - Cận Cảnh Chiến Thuật (thứ 3), My Pick/Debate - Lựa Chọn Quyết Định (thứ 4), Game On - Cuối Tuần Rực Lửa (thứ 6), House Of Lions - Hội Quán Ngoại Hạng (thứ 7).

Chương trình đồng hành thú vị, hấp dẫn độc quyền của K+.

Ngày 5/9 tới, vòng loại 3 World Cup 2026 tại khu vực châu Á cũng sẽ khởi tranh, được K+ phát sóng độc quyền và trọn vẹn trên các kênh sóng.

