Đánh bại Australia, Campuchia gây chấn động ở giải U16 Đông Nam Á

Sau trận thua 0-3 trước U16 Malaysia ở lượt trận ra quân, U16 Campuchia không được đánh giá cao khi chạm trán với U16 Australia. Thế nhưng, đội bóng xứ Chùa tháp đã tạo nên cơn địa chấn lớn khi giành chiến thắng với tỷ số 4-2.

U16 Campuchia (áo xanh) xuất sắc giành chiến thắng trước U16 Australia (áo vàng. (ảnh: AFF).

Bất ngờ đã xảy ra ngay ở phút đầu tiên. Var David có pha sút phạt thành bàn để giúp U16 Campuchia từ cự ly 40 mét. Thủ môn Gus Hoefsloot của U16 Australia đã dâng lên cao và không thể lùi về cản phá.

Tới phút 24, U16 Australia tiếp tục nhận thêm gáo nước lạnh. Sou Menghong phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt thủ môn. Cầu thủ của U16 Campuchia dễ dàng ghi bàn nhân đôi cách biệt trận đấu.

Trước giờ nghỉ, U16 Australia thắp lại hy vọng có điểm nhờ bàn thắng của Ayman Gulacsi. Tuy nhiên, U16 Campuchia thi đấu khá bản lĩnh. Sau khi kiên cường chống trả những đợt tấn công của đối thủ, đội bóng xứ Chùa tháp đã có bàn thắng thứ ba do công của Turn Makara.

Chiến thắng của U16 Campuchia gây chấn động làng bóng đá Đông Nam Á.

Thời điểm cuối, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn khi ở phút 82, Max Hately đã tận dụng sai lầm của thủ môn Ron Chong Mieng để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Mặc dù vậy, tới phút 90+1, Menghong đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho U16 Campuchia.

Sau trận thua này, U16 Australia đã bị loại khi chưa có được điểm nào sau hai lượt đấu. Trong khi đó, U16 Campuchia đứng thứ hai bảng C với 3 điểm, ít hơn U16 Malaysia và U16 Myanmar 1 điểm. Do chỉ có đội đầu bảng (và một đội nhì bảng xuất sắc nhất) giành vé đi tiếp nên hai trận đấu cuối cùng ở bảng C hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng.

Đội U16 Việt Nam đang xếp thứ hai bảng A với cùng 6 điểm như U16 Indonesia nhưng kém hiệu số phụ. Do đó, đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn cần phải giành chiến thắng trước đội chủ nhà để giành ngôi đầu bảng. Trận đấu diễn ra vào lúc 20h00 ngày 6/8.