Cựu danh thủ Nguyễn Văn Nhã qua đời ở tuổi 72

Thông báo từ CLB Công an Hà Nội cho biết: "Ông Nguyễn Văn Nhã (sinh năm 1952) - Cựu Danh thủ bóng đá Công an Hà Nội, nguyên Huấn luyện viên trưởng đội bóng Công an Hà Nội, nguyên Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao, Phòng Công tác Chính trị Công an Thành phố Hà Nội, sau thời gian lâm bệnh, đã từ trần ngày 5/3/2024, hưởng thọ 72 tuổi".

Cựu danh thủ và huấn luyện viên CLB Công an Hà Nội, ông Nguyễn Văn Nhã qua đời ngày 5/3 (Ảnh: CAHN).

Ông Nguyễn Văn Nhã có 10 năm nắm quyền tại đội bóng ngành Công an khi được bổ nhiệm từ mùa giải 1993-94. Ngay ở mùa giải đầu tiên, ông đã giúp CLB Công an Hà Nội thăng hạng từ hạng A1 lên hạng A (tương đương với V-League).

Thành tích mà ông giúp đội bóng giành được là Á quân Cúp Quốc gia năm 1995, 2001 và Huy chương Đồng giải các đội mạnh toàn quốc năm 1998.

Ông Nguyễn Văn Nhã là người thầy từng phát hiện ra tài năng của những học trò xuất sắc như Nguyễn Tuấn Thành, Nguyễn Bật Hưng, Vũ Minh Hiếu..., đồng thời chắp cánh, trao cơ hội để họ tỏa sáng và thành danh trong màu áo đội bóng ngành Công an cũng như đội tuyển Việt Nam.