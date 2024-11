Cùng 361⁰ chinh phục đường đua giữa lòng di sản - Tràng An Marathon 2024

Cung đường chạy tại Tràng An không chỉ là thử thách về sức bền mà còn là cơ hội để các vận động viên chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi non và sông nước Tràng An - di sản văn hóa và thiên nhiên của thế giới.

Tràng An Marathon là sự kiện thể thao quy mô lớn được tổ chức thường niên tại Tràng An, Ninh Bình (Ảnh: BTC).

Tiếp lửa nhiệt huyết cho mỗi bước chạy đam mê - 361⁰ sát cánh runner Việt trên mọi hành trình

Là nhà tài trợ trang phục 16 năm liên tiếp của Đại hội Thể thao châu Á (Asiad), đồng thời là đối tác chính thức của Hội đồng Olympic châu Á, thương hiệu thời trang thể thao quốc tế 361⁰ đã đồng hành cùng người yêu thể thao nói chung và các runner (người chạy bộ) nói riêng chinh phục nhiều thử thách, thắp sáng ngọn lửa đam mê của mỗi người.

Bên cạnh lời cổ vũ cháy hết mình cùng đam mê, 361⁰ còn lan tỏa tinh thần cốt lõi của thương hiệu "One degree beyond". Đó là không chỉ dừng lại ở chinh phục thử thách, hãy luôn luôn tìm kiếm những điều mới mẻ và bứt phá giới hạn của bản thân.

Vận động viên nước ngoài tham gia giải chạy Tràng An Marathon 2024 (Ảnh: BTC).

361⁰ là nhà tài trợ áo thi đấu chính thức của Tràng An Marathon 2024

Là nhà tài trợ trang phục chiến lược cho Tràng An Marathon 2024, 361⁰ mang đến những chiếc áo thi đấu chất lượng được thiết kế đặc biệt cho giải nhằm góp phần nâng cao trải nghiệm của các vận động viên.

Áo chạy bộ 361⁰ được làm từ chất liệu vải polyester và công nghệ kháng khuẩn tiên tiến, hỗ trợ ngăn ngừa mùi khó chịu, duy trì cảm giác thoáng sạch suốt cả chặng đường dài. Với khả năng thấm hút mồ hôi hiệu quả, áo mang đến sự thoải mái vượt trội dù vận động ở cường độ cao trong thời gian dài.

Áo thi đấu của các runner giải chạy Tràng An Marathon (Ảnh: BTC).

Thiết kế áo lấy cảm hứng từ cảnh sắc sông núi Tràng An, mang lại dấu ấn riêng cho đường chạy năm nay, khi tinh thần thể thao và giá trị văn hóa được tôn vinh, kết hợp hài hòa, đồng hành cùng mỗi bước chân runner chinh phục cung đường Tràng An kỳ vĩ. Sự kiện sẽ là một trải nghiệm độc đáo, nơi các vận động viên vừa tận hưởng thiên nhiên, vừa thể hiện ý chí mạnh mẽ.