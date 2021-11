C.Ronaldo và Messi đua tranh danh hiệu cao quý của FIFA

Dân trí FIFA vừa công bố danh sách rút gọn 11 cái tên cho giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2021 (The Best). Trong đó, C.Ronaldo và Messi là những cái tên sáng giá đua tranh danh hiệu này.

Ngoài Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, danh sách bầu chọn giải thưởng FIFA The best 2021 còn có những gương mặt sáng giá khác như Robert Lewandowsi (Ba Lan - Bayern), Kylian Mbappe (Pháp - PSG), Jorginho (Italy - Chelsea), Kevin De Bruyne (Bỉ - Man City), Karim Benzema (Pháp - Real Madrid), Erling Haaland (Na Uy - Dortmund), Neymar (Brazil - PSG), N'Golo Kante (Pháp - Chelsea) và Mohamed Salah (Ai Cập - Liverpool).

The Best là giải thưởng thường niên được FIFA tổ chức từ năm 2016 đến nay (tách riêng sau khi gộp với giải Quả bóng vàng). Trong 5 lần bầu chọn trước đó, C.Ronaldo đang có 2 lần thắng giải, xếp sau là Lionel Messi, Lewandowski và Modric với cùng một lần được vinh danh.

11 ứng viên sáng giá trong danh sách bầu chọn FIFA The best 2021.

Năm ngoái, tiền đạo Lewandowski của Bayern Munich mặc dù vuột mất cơ hội giành Quả bóng vàng 2020 của France Football do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng anh đã được an ủi khi nhận giải thưởng The Best 2020 của FIFA. Năm nay, tiền đạo người Ba Lan vẫn duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo Bayern Munich (60 bàn), thành tích cao hơn Ronaldo (42 bàn) và Messi (41 bàn).

Messi không ghi bàn nhiều như Lewandowski nhưng bù lại có danh hiệu Copa America. "El Pulga" cũng được bầu chọn là cầu thủ hay nhất tại giải đấu diễn ra trên đất Brazil. C.Ronaldo được xem thất thế hơn khi đội tuyển Bồ Đào Nha phải thi đấu play-off ở vòng loại World Cup 2022, còn CLB Man Utd mà anh đang khoác áo cũng đang có phong độ tệ hại.

Kết quả bầu chọn giải The Best sẽ dựa trên lá phiếu từ 4 nhóm gồm các nhà báo, HLV của đội tuyển quốc gia, đội trưởng các đội tuyển quốc gia và người hâm mộ. Mỗi nhóm sẽ đóng góp 25% trong tổng kết quả bầu chọn. CĐV có thể tham gia bình chọn cho cầu thủ yêu thích thông qua trang web chính thức của FIFA. Cổng bình chọn sẽ đóng lại vào lúc 23h59 ngày 10/12/2021.

Từ 11 ứng viên, danh sách rút gọn 3 cái tên cho giải The Best sẽ được FIFA công bố vào đầu năm 2022. Lễ vinh danh sẽ được tổ chức vào ngày 17/1/2022.

Sông Lam