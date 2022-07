Cổ động viên Indonesia làm sập khán đài ở trận đấu với đội bóng Thái Lan

SVĐ quốc gia Indonesia chính thức được đưa vào hoạt động từ tối qua, mở màn bằng trận đấu giữa CLB Persija Jakarta (Indonesia) và Chonburi FC (Thái Lan). Đây là sân bóng có sức chứa 82.000 người, đồng thời được đánh giá hết sức hiện đại.

Với phần mái che di động có thể che kín toàn bộ mặt sân khi cần, SVĐ quốc gia Indonesia thậm chí còn được giới bóng đá xứ sở vạn đảo so sánh với sân Santiago de Bernabeu của CLB Real Madrid (Tây Ban Nha).

Ngay ngày đầu tiên được đưa vào sử dụng, SVĐ quốc gia Indonesia đã xảy ra sự cố lớn (Ảnh: Vocket FC).

Mặc dù vậy, ngay trong ngày đầu được đưa vào sử dụng ở một trận đấu quốc tế, sân đã xảy ra sự cố đáng kể, do một phần hàng rào trên khán đài đổ sập, do không chịu nổi sự quá khích của các CĐV chủ nhà, vốn vào sân đông hơn so với sức chứa của sân.

Sự cố này được cho là đến từ cả hai nguyên nhân, gồm việc khán giả quậy và sân không chịu nổi tải trọng so với tính toán.

Giải thích cho sự cố vừa xảy ra, thị trưởng thành phố Jakarta (Indonesia), ông Anies Baswesan phát biểu trên kênh CNN Indonesia: "Tôi nghĩ rằng việc hàng rào bị sập vì đây mới là lần đầu tiên SVĐ quốc gia được đưa vào sử dụng".

"Vì vậy, sự cố là một phần của quá trình rút kinh nghiệm và khắc phục các bài học. Quá trình này sẽ đối diện với nhiều thách thức. Đây là vấn đề mà chúng tôi phải đối mặt cùng nhau" - ông Anies Baswesan nói thêm.

Hiện tại, chưa có báo cáo về thương vong liên quan đến sự cố sập hàng rào ở SVĐ quốc gia Indonesia vào hôm qua.

CĐV Indonesia làm sập hàng rào khán đài SVĐ quốc gia mới khánh thành

Sân bóng này được Indonesia xây mới để đăng cai VCK World Cup U20 vào năm sau, được tổ chức tại xứ sở vạn đảo, đồng thời cũng là mũi nhọn để quốc gia này chạy đua đăng cai Asian Cup 2023, thay Trung Quốc.

Sau khi SVĐ quốc gia Indonesia được đưa vào sử dụng, đây là sân bóng to lớn về hiện đại nhất quốc này, vượt qua sân Bung Karno nổi tiếng cũng tại Jakarta (sân Bung Karno sau khi được sửa chữa, sức chứa giảm xuống hiện còn 77.000 người, thay vì 120.000 người như nhiều năm về trước).

SVĐ quốc gia Indonesia hiện cũng là sân lớn thứ nhì tại Đông Nam Á, xếp sau sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur (Malaysia), vốn có sức chứa 100.000 người.

Riêng trận đấu giữa CLB Persija Jakarta (Indonesia) và Chonburi FC (Thái Lan) tối qua được mô tả khá căng thẳng và kết thúc với tỷ số hòa 3-3.