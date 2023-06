CLB Công An Hà Nội lên ngôi đầu bảng V-League 2023

Quang Hải khoe chiếc áo số 19 của CLB Công An Hà Nội trước trận đội nhà gặp HL Hà Tĩnh (Ảnh: T.T).

Quang Hải ra mắt cổ động viên Công An Hà Nội trên sân Hàng Đẫy tối 24/6 (Ảnh: T.T).

Quang Hải ký hợp đồng 1,5 năm với CLB Công An Hà Nội. Do chưa có giấy chuyển nhượng quốc tế nên cầu thủ số 19 vẫn đợi có màn ra mắt chính thức đội bóng ngành Công an ở V-League.

Trong trận đấu tối nay tại vòng 12 Night Wolf V-League 2023, Quang Hải xuất hiện trên sân Hàng Đẫy. Anh vẫy tay chào các cổ động viên (CĐV) và cổ vũ cho đội bóng.

Quang Hải theo dõi trận đấu trên khán đài (Ảnh: T.T).

Trở lại trận đấu, CLB Công An Hà Nội kiểm soát tốt thế trận, trong khi hàng phòng ngự HLV Hà Tĩnh tổ chức phòng ngự kín kẽ.

Phút 16, Bùi Tiến Dụng phá hụt bóng tạo cơ hội để Paulo Pinto băng xuống, cú sút từ ngoài vòng cấm bị thủ môn Lê Giang cản phá.

HL Hà Tĩnh (trắng) chơi đầy nỗ lực trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: T.T).

Trời mưa, sân trơn bóng ướt ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi của hai đội. John Cley bên phía Công An Hà Nội có cú sút căng và chìm từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Quang Tuấn đã cản phá xuất sắc.

Phút 32, Văn Thanh đá phạt góc để Hồ Tấn Tài đánh đầu nhưng tiếc cho CLB Công An Hà Nội khi bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa đến.

CLB Công An Hà Nội (đỏ) kiểm soát thế trận tốt hơn và dẫn bàn ở hiệp 1 (Ảnh: T.T).

Phải tới phút bù giờ của hiệp 1, bàn thắng mới đến với đội chủ sân Hàng Đẫy. Từ quả treo bóng của cầu thủ Công An Hà Nội vào vòng cấm Hà Tĩnh, John Cley đánh đầu ngược khiến Paulo Pinto dùng tay cản phá và trọng tài Mai Xuân Hùng lập tức thổi phạt đền cho đội chủ nhà.

Trên chấm 11m, John Cley không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng ngành Công an. Bị dẫn bàn, các học trò của HLV Nguyễn Thành Công đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay sau khi hiệp hai bắt đầu. Tuy nhiên, quyết định chơi đôi công của HL Hà Tĩnh khiến họ phải trả giá.

Trận đấu diễn ra căng thẳng và quyết liệt (Ảnh: T.T).

Phút 59, Văn Thanh treo bóng từ tình huống cố định bên cánh phải để Gustavo đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Hà Tĩnh.

Phút 61, từ tình huống treo bóng tưởng chừng không có gì nguy hiểm của John Cley, thủ môn Quang Tuấn trong nỗ lực đấm bóng vô tình trở thành bàn thắng cho đội chủ nhà.

Sự sắc sảo giúp CLB Công An Hà Nội liên tiếp có bàn thắng (Ảnh: T.T).

Chỉ sau đó 3 phút, Vũ Văn Thanh tạt bóng rất thuận lợi từ cánh phải vào vòng cấm Hà Tĩnh, tân binh Succes đánh đầu tung lưới Hà Tĩnh giúp đội chủ sân Hàng Đẫy dẫn 4-0.

Phút 75, Văn Thanh có pha kiến tạo cho John Cley thoải mái sút tung lưới Quang Tuấn lần thứ 4. Phút 81, từ quả phạt góc của đồng đội, Jan Clesio đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-4 cho Hà Tĩnh.

Thắng HL Hà Tĩnh 4-2, CLB Công An Hà Nội vươn lên dẫn đầu V-League 2023 (Ảnh: T.T).

Phút 90+3, Xuân Toàn thoát vào góc phải vòng cấm CLB Công An Hà Nội để đón cú thả bóng, trước khi căng ngang cho Diallo dễ dàng ghi bàn cho đội khách. 4-2 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Đội hình xuất phát:

CLB Công An Hà Nội: Lê Giang, Văn Thanh, Văn Hậu, Tấn Tài, Văn Toản, Gustavo, John Cley, Tấn Sinh, Trọng Long, Xuân Nam, Tiến Dụng.

HL Hà Tĩnh: Văn Đức, Diallo, Quang Tuấn, Văn Trâm, Jan Clesio, Văn Đức, Paulo Pinto, Trung Học, Văn Hạnh, Quang Nam, Viết Triều.