CLB CAHN thi đấu giao hữu với các huyền thoại bóng đá Brazil

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy là chương trình giao lưu thể thao với đội bóng đá Brazil gồm các huyền thoại như HLV Dunga; cầu thủ Lucio, Kleberson, Paulo Sergio, Edmilson, Giovanni, Zé Carlos và các cầu thủ trẻ Brazil nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Chương trình do Hiệp hội thể thao CAND Việt Nam phối hợp với Ngân hàng LPBank và Công ty TNHH Liên kết America & Asia tổ chức.

Chương trình nằm trong chuỗi các sự kiện quảng bá lễ hội bóng đá và du lịch Brazil - Việt Nam, đánh dấu kỷ niệm 35 năm mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ngoài thi đấu giao hữu, các huyền thoại bóng đá Brazil còn tham quan Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam PVF, Bộ Công an. Đây là 1 trong 3 trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đạt tiêu chuẩn 3 sao của châu Á.

Dự khán thi đấu trận giao hữu tối 29/4 có các lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Hà Nội; Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam; các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội; Đại sứ Brazil tại Việt Nam, đại biểu các sứ quán trên địa bàn thành phố Hà Nội; Hiệp hội thể thao CAND Việt Nam, LPBank, Công ty TNHH Liên kết America & Asia…

Các huyền thoại của bóng đá Brazil đã có những trải nghiệm thú vị tại Việt Nam.

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải của đội CAHN.

Sức trẻ của CLB CAHN đấu với kinh nghiệm và tài năng của các huyền thoại bóng đá Brazil.

LPBank là nhà tài trợ vàng cho chuỗi sự kiện này đồng thời là đơn vị đồng tổ chức trận đấu giao hữu giữa CLB CAHN và đội tuyển huyền thoại Brazil. Hoạt động này tiếp tục khẳng định một trong những trọng tâm của LPBank là tài trợ và đồng hành cùng sự phát triển của thể thao Việt Nam nói chung, bóng đá nói riêng.

Các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt.

LPBank luôn gắn trách nhiệm xã hội trong kinh doanh - một định hướng xuyên suốt trong hoạt động của ngân hàng này kể từ khi thành lập. Không chỉ là đơn vị tổ chức nhiều giải đấu thể thao lớn và chuyên nghiệp, LPBank còn là nhà tài trợ cho Học viện Bóng đá LPBank - Hoàng Anh Gia Lai và CLB Bóng đá LPBank - Hoàng Anh Gia Lai, CLB Bóng đá Phù Đổng - Ninh Bình, 2 đội bóng chuyền nam và nữ LPBank Ninh Bình, CLB Bóng đá trẻ TPHCM…

Ông Hoàng Văn Phúc (áo trắng từ phải sang) - Phó tổng giám đốc đại diện LPBank tặng hoa các cầu thủ trước trận đấu.

Với mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thể dục, thể thao trong và ngoài lực lượng CAND, hoạt động thể thao phong trào cũng như thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam luôn phối hợp với các tập thể, cá nhân tổ chức các hoạt động và sự kiện để mang lại những giá trị thiết thực cho thể thao Việt Nam và cộng đồng.