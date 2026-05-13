Chương trình phối hợp phát triển bóng rổ, pickleball trong các trường công an nhân dân

Ông Trần Đức Phấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, và ông Tô Duy, Chủ tịch Công ty Cổ phần New Sports ký hợp tác (Ảnh: BTC).

Tham dự buổi lễ, về phía Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam có ông Trần Đức Phấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội - chủ trì buổi lễ. Cùng dự có các ông Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo Hiệp hội, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Công an Nhân dân - Cục Công tác Chính trị và Văn phòng Hiệp hội.

Về phía Công ty Cổ phần New Sports có ông Tô Duy - Chủ tịch Công ty Cổ phần New Sports; cùng đại diện các đơn vị liên quan và khách mời tham dự.

Công ty Cổ phần New Sports là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thể thao chuyên nghiệp và phát triển hệ sinh thái thể thao tại Việt Nam.

Trong thời gian qua, New Sports đã tham gia tổ chức và vận hành nhiều giải đấu bóng rổ và pickleball quy mô trong nước, quốc tế, từng bước khẳng định năng lực chuyên môn trong công tác tổ chức, đào tạo và phát triển thể thao thành tích cao.

Việc đồng hành cùng Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam lần này tiếp tục thể hiện sự tin tưởng của Hiệp hội đối với năng lực triển khai, vận hành và phát triển các mô hình thể thao chuyên nghiệp của New Sports.

Chương trình phối hợp tập trung phát triển phong trào thể thao trong lực lượng công an nhân dân, trọng tâm là hai bộ môn bóng rổ và pickleball, hướng tới nâng cao thể lực, tinh thần và hiệu suất thực thi nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Đồng thời, nội dung chương trình hướng tới từng bước xây dựng hệ thống thể thao thành tích cao, hình thành nguồn nhân lực vận động viên chuyên nghiệp trong lực lượng công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu thi đấu trong nước và quốc tế, tiến tới xây dựng mô hình câu lạc bộ vận hành theo chuẩn thể thao chuyên nghiệp.

Trịnh Linh Giang lần đầu khoác áo CLB Pickleball CAND tại PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 tại Đà Nẵng (Ảnh: BTC).

Câu lạc bộ Pickleball Công an Nhân dân, trong khuôn khổ hợp tác, đã và đang được vận hành theo mô hình chuyên nghiệp, hướng tới tham gia các hệ thống giải quốc tế như PPA Tour Asia, APES Games. CLB Pickleball Công an Nhân dân trẻ cũng đã được tuyển chọn và phát triển, tạo nền tảng đào tạo lực lượng vận động viên kế cận cho thể thao thành tích cao ngành công an nhân dân.

Cùng với đó, bóng rổ công an nhân dân đang hình thành và phát triển trong các trường công an nhân dân. Các vận động viên được tuyển chọn, đào tạo và phát triển để tham gia các giải đấu trong nước.

Nguyễn Gia Hưng và Trần Đức Lâm mang về cho CLB Pickleball CAND trẻ chức Á Quân PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026, hạng mục Đôi Nam U18 (Ảnh: BTC).

Trong lĩnh vực phát triển phong trào thể thao, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động, chương trình đào tạo và hệ thống giải đấu phong trào đối với các bộ môn bóng rổ và pickleball phù hợp với điều kiện thực tế; góp phần nâng cao tinh thần rèn luyện và phát hiện các nhân tố tiềm năng; từng bước cải thiện, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể thao trong lực lượng công an nhân dân.

Sau dự án Trường Văn hóa (Cục Đào tạo - Bộ Công an), việc xây dựng sân thể thao tại các cơ sở trong ngành và triển khai chương trình đào tạo nội bộ sẽ tiếp tục được đẩy mạnh tại các đơn vị đào tạo: Học viện An ninh nhân dân; Học viện Cảnh sát nhân dân; Học viện Chính trị Công an Nhân dân; Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Cục Đào tạo, Bộ Công an; Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I; Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I.

Đồng thời, hệ thống giải đấu, tiếp nối thành công của Giải Pickleball Công an nhân dân khu vực phía bắc mở rộng 2025, sẽ được tổ chức và sẵn sàng hình thành chuỗi giải thường niên với quy mô ngày càng lớn và đa dạng bộ môn.

Giải Pickleball Công an nhân dân khu vực phía bắc mở rộng 2025 là tiền đề cho hệ thống các giải đấu tiếp theo của Hiệp hội TT CANDVN và New Sports (Ảnh: BTC).

Thông qua chương trình phối hợp, hai đơn vị hướng tới triển khai nhiều nội dung phối hợp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, thi đấu, góp phần thúc đẩy thể thao công an nhân dân phát triển chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.

Việc triển khai chương trình phối hợp giữa Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và Công ty Cổ phần New Sports được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát triển thể thao trong lực lượng công an nhân dân, đồng thời tạo nền tảng xây dựng hệ thống thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, qua đó nâng cao vị thế và hình ảnh của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong nước và trên trường quốc tế.