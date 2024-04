Chiều cao hạn chế, U23 Việt Nam vẫn hiệu quả khi chơi bóng bổng

U23 Việt Nam 3-1 U23 Kuwait: Những tấm thẻ đỏ và bàn thắng bất ngờ

Cụ thể, trong số 11 vị trí thi đấu chính thức của đội tuyển U23 Việt Nam trước Kuwait tối 17/4, có 4 cầu thủ cao trên 1m80. Danh sách này gồm thủ môn Quan Văn Chuẩn (1m81), trung vệ Lương Duy Cương (1m82), 2 tiền đạo Nguyễn Văn Tùng (1m80) và Võ Nguyên Hoàng (1m82).

Ba cầu thủ khác trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam cao gần 1m80, gồm tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (1m79), hai trung vệ Lê Nguyên Hoàng (1m78) và Nguyễn Ngọc Thắng (1m78).

Bùi Vĩ Hào có thể hình tốt (Ảnh: AFC).

Trên thực tế, các trung vệ của U23 Việt Nam (Lương Duy Cương, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Ngọc Thắng) có thể hình đều hơn so với các trung vệ của đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời HLV Troussier.

Ở hai trận đấu cuối cùng thời HLV Troussier gặp Indonesia, chiến lược gia người Pháp sử dụng các trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (1m85), Bùi Tiến Dũng (1m76) và Phan Tuấn Tài (1m72). Trong số ba trung vệ này, chỉ có Việt Anh là có thể hình tốt, hai người còn lại bất lợi về chiều cao.

Ngược lên tuyến trên, các tiền đạo của U23 Việt Nam gồm Đình Bắc, Nguyễn Văn Tùng và Võ Nguyên Hoàng có thể hình tốt so với mặt bằng cầu thủ nội.

Những tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bị cũng không bị bất lợi về thể hình. Hai chân sút vào thay người là Nguyễn Văn Trường (1m82) và Bùi Vĩ Hào (1m81) cũng thuộc hàng cao lớn. Đặc biệt, những Duy Cương, Văn Trường, Văn Tùng và Nguyên Hoàng đều có thể hình tốt, không ngán các pha va chạm tay đôi.

Trong hiệp một, trước khi bị thay ra, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng có những pha tranh chấp trên không rất mạnh mẽ với các hậu vệ Kuwait, khiến đối phương vất vả cản phá. Võ Nguyên Hoàng bị thay ra ở hiệp 2 đơn thuần bị yêu cầu chiến thuật, sau khi U23 Việt Nam chỉ còn 10 người trên sân, chứ không phải do tiền đạo này chơi thiếu hiệu quả.

Đội hình của U23 Việt Nam có một vài vị trí có thể hình đẹp (Ảnh: AFC).

Về phía hàng thủ, việc HLV Hoàng Anh Tuấn bố trí 3 trung vệ vào lúc này cũng có lý do. Đội U23 Việt Nam không có hậu vệ biên xuất sắc, nhất là thiếu hậu vệ biên trái. Chính vì vậy, chúng ta cần chơi với ba trung vệ để có thêm người bọc lót cho hàng thủ, kể cả bọc lót bóng tầm thấp và bóng tầm cao.

Dĩ nhiên, sơ đồ nào cũng có ưu điểm và nhược điểm riêng, Nhưng trong tình cảnh con người trong tay khuyết các hậu vệ biên giỏi, HLV Hoàng Anh Tuấn chấp nhận giảm số lượng người ở hai biên, tăng thêm nhân sự ở khu vực trung lộ.

Trong trận đấu với U23 Kuwait, U23 Việt Nam không mắc lỗi đáng kể trong các pha bóng bổng, ngoại trừ pha phối hợp không ăn ý giữa trung vệ Duy Cương và thủ môn Quan Văn Chuẩn ở cuối trận.

Tuy nhiên, lỗi chính trong pha tranh bóng bổng này không phải do các trung vệ, mà chủ yếu do thủ môn Quan Văn Chuẩn lao ra nhưng không thông tin cho các đồng đội ở phía trên biết. Việc của các trung vệ là phá bóng cho an toàn, vì họ không thể quan sát ở phía sau, không biết sau lưng mình có cầu thủ Kuwait hay không?

Nhìn chung, khác xa với thông số chiều cao trung bình của toàn đội (1m75,39 - thấp nhất giải U23 châu Á 2024), đội hình thường xuyên thi đấu của U23 Việt Nam không thấp đến vậy, không quá đáng lo ở khả năng va chạm và không chiến. Đặc biệt, nếu toàn đội phối hợp tốt, giữ cự ly tốt, chúng ta hoàn toàn đủ khả năng chơi bóng bổng tốt hơn nữa.

Bảng xếp hạng bảng D giải U23 châu Á 2024 (Ảnh: AFC).